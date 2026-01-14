Tonny Tun Tun no se calla: su contundente mensaje sobre la polémica con Nueva Línea, la orquesta de moda en Canarias

El cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun ha compartido este miércoles, 14 de enero de 2026, un nuevo vídeo en el que vuelve a la carga con la polémica desatada por sus propias declaraciones sobre la orquesta de moda en Canarias, Nueva Línea, y el uso que hace, a su juicio “sin permiso“, de su versión de la popular canción Una noche de copas. Poco después de estas nuevas declaraciones decidió eliminar el contenido.
En esta nueva grabación, el puertorriqueño aseguraba que su equipo contactó con el grupo isleño y, según indica, la cosa no acabó bien. No obstante, el artista ha querido dejar claro en todo momento que respeta y valora el trabajo de Nueva Línea.
¿Cuál es la queja de Tonny Tun Tun sobre Nueva Línea?
Este martes, el periodista y creador de contenido en internet Javier de Hoyos se hacía eco en TikTok de un primer vídeo de Tonny Tun Tun en el que afirmaba que el grupo interpreta la versión de Una noche de copas que contiene sus arreglos musicales, y no la versión de María Conchita Alonso, una circunstancia que considera “100% demostrable”.
Asimismo, insistía en que no tendría inconveniente en que se utilizara su versión siempre que se soliciten los derechos correspondientes, algo que —asegura en ese primer vídeo— no ha ocurrido hasta ahora.
Nueva Línea, un fenómeno de masas
Lo cierto es que el bum de Nueva Línea parece no tener límite. En Canarias, prácticamente todo el mundo lo conoce y, a buen seguro, habrán movido las caderas al ritmo de Un beso o la sonada Una noche de copas. Incluso su nombre ha salido en La Revuelta, el popular programa de Televisión Española que conduce David Broncano.
Más de 30 años de trayectoria
¿De dónde viene este fenómeno viral? Nueva Línea es una orquesta con más de 30 años de trayectoria. En la actualidad está integrada por nueve personas, con cuatro solistas femeninas —Sofía, Raquel, Maite y Alicia, de entre 18 y 24 años— y cinco músicos profesionales.
En el último año ha superado los 600.000 seguidores en TikTok y acumula millones de reproducciones en distintas plataformas. Uno de sus vídeos más difundidos supera los 35 millones de visualizaciones.
El impulso a su proyección en redes llegó precisamente con su versión de Una noche de copas, tema compuesto y producido en 1984 por Juan Carlos Calderón, cuya reinterpretación comenzó a circular en TikTok hasta alcanzar una amplia difusión, especialmente en Latinoamérica.
La visibilidad del grupo se ha visto reforzada tras la difusión de sus canciones por parte del artista canario Quevedo en redes sociales.
Las cuatro vocalistas proceden de Arafo, Güímar y Fasnia, y compaginan la actividad musical con estudios universitarios, primeros trabajos y formación continua.