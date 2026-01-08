La tortilla más famosa de Tenerife: “Por este plato reservan aquí”

El perfil de TikTok @comoconmimi ha vuelto a poner el foco en uno de los platos más comentados: la tortilla trufada de papas de la Tasca El Obispado, en San Cristóbal de La Laguna. El vídeo, grabado en el local situado en Calle Herradores, 88, muestra en primer plano una de las elaboraciones más reconocibles del establecimiento y explica por qué se ha convertido en su principal seña de identidad.
El motivo del éxito tiene nombre propio: la tortilla trufada de papas, un plato por el que, según destacan desde el propio restaurante, “la gente viene de lejos”. De gran tamaño, poco cuajada en su interior y con un intenso aroma a trufa, la tortilla está pensada para compartir: una sola ración es suficiente para tres personas sin dificultad. La combinación de textura melosa y sabor marcado ha convertido este plato en uno de los más buscados por quienes visitan el casco histórico lagunero.
El local, distribuido entre planta baja y piso superior, llama la atención no solo por su propuesta gastronómica, sino también por su estética. Lejos de una decoración convencional, Tasca El Obispo combina paredes de roca, una amplia bodega de vinos y una ambientación de inspiración cristiana, con imágenes religiosas repartidas por el espacio. A la mesa, el servicio comienza con un aperitivo que incluye pan caliente, tumaca, mantequilla, aceite de oliva y vino, “para empezar a abrir boca”, tal y como se aprecia en el vídeo.
@comoconmimi La tortilla más famosa de tenerife y un servicio más que excelente!! Muy bien ubicado y de fácil acceso en calle peatonal. La comida es exquisita y con una atención repito perfecta. En todo momento, pendientes de atendernos y preguntando si estaba todo de nuestro gusto. El ambiente en el interior original si vais lo comprobaréis. Ticket medio 20-30€🥩🍽️ #tasca #tortilladepatata #tenerife #lalaguna #restaurant ♬ sonido original – COMO CON MIMI
Además de la tortilla, el restaurante cuenta con otros platos que refuerzan su popularidad. Entre las recomendaciones de la casa figuran las croquetas caseras de jamón, con bechamel cremosa y trozos visibles del producto, y una versión dulce de morcilla que sorprende por su textura, “casi como un risotto”. A ello se suma una tostada de maíz con pico de gallo y gamba a la parrilla, acompañada de un pipirrán de gambas, una propuesta pensada para compartir.
Aunque la carta no se limita a la cocina canaria y ofrece una propuesta variada, hay dos platos que concentran gran parte de la atención: la tortilla trufada de papas y el solomillo con foie, descrito como jugoso, con un equilibrio entre el sabor de la carne y la trufa, y con la posibilidad de elegir el punto de cocción. “Es la razón por la que la gente se vuelve loca”, resume el comensal en el contenido publicado.
El recorrido gastronómico continúa con otro de los clásicos del restaurante: el solomillo obispo, acompañado de ibérico, foie y patatas fritas naturales, una elaboración pensada para maridar con vino y cerrar una experiencia definida como “comida de verdad”.
En el apartado de postres, la elección se inclina con claridad hacia el quesillo casero, elaborado con leche y limón, con una textura más densa que la de un flan tradicional. También se ofrece una tarta de limón coronada con una bola de helado y chocolate negro, aunque el veredicto final es contundente: “Sin duda, me quedo con el quesillo”.
Con una propuesta reconocible, platos estrella bien definidos y una demanda que obliga a reservar con horas de antelación, Tasca El Obispo se consolida como uno de los nuevos puntos de peregrinación gastronómica en Tenerife, donde una tortilla de papas con trufa ha logrado convertirse en el mejor reclamo.