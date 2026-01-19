Vicky Palma, meteoróloga, sobre las lluvias en Canarias: “Todavía puede mantenerse algún chubasco”

Canarias continúa este lunes bajo la influencia del viento del nordeste, con avisos en vigor en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, tanto por rachas fuertes como por fenómenos costeros, según ha explicado la meteoróloga Vicky Palma.
“Se mantienen algunos avisos en vigor por viento en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria y por fenómenos costeros en Canarias. Vamos a tener días con intervalos nubosos, nubes en cantidad variable y todavía puede mantenerse algún chubasco débil de carácter ocasional a lo largo de esta jornada”, ha señalado la experta.
Rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas
De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes 19 de enero de 2026 se esperan rachas muy fuertes del nordeste en las zonas altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como en las vertientes noroeste y sureste de estas Islas. No se descartan rachas intensas en otras islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.
El viento soplará fuerte del nordeste de forma generalizada, lo que mantiene activados los avisos y obliga a extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas y en la costa.
Nubosidad y posibles lluvias débiles
La Aemet prevé que en el norte de las islas de mayor relieve el cielo se mantenga nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles, que podrían ser persistentes en las medianías de Gran Canaria y en el nordeste de Tenerife.
En el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos, que tenderán a aumentar durante la mañana. Estas condiciones coinciden con lo señalado por Vicky Palma, quien ha advertido de la posibilidad de algún chubasco débil y ocasional a lo largo del día.
Temperaturas sin grandes cambios
Las temperaturas se mantendrán estables o con ligeros descensos, sin variaciones significativas. En las capitales de provincia se esperan máximas en torno a los 20 grados, tanto en Las Palmas de Gran Canaria (16–20 ºC) como en Santa Cruz de Tenerife (17–20 ºC).