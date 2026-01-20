Víctor Hubara, humorista, sobre su día favorito para salir en Carnavales: “La gente va loca”

Víctor Hubara es un carnavalero de pro. El humorista, colaborador del programa Una mala noche, de Televisión Canaria, e integrante de Abubukaka, disfruta de la fiesta en la calle y, como todos los amantes de esta tradición, tiene un día preferido para salir.
En el programa Ponte al Día, reconocía que “el primer viernes” y el “último Carnaval de Día” son sus fechas preferidas para disfrutar de la calle.
“Yo salgo en Carnavales, por supuesto. Me gusta mucho el último Carnaval de Día, con esa pena de que se acaba… Me gustan los principios y los finales. El primr viernes la gente va loca, la gente va loca. En medio ya estamos figurando, mucha fiesta”, decía.
Además, desvelaba que se disfrazará en pareja, con su novia: “El año pasado fuimos de Bruno Mars y Lady Gaga. Yo parecía Pablo escobar. Este año queremos ir de la boda de Beetlejuice”.