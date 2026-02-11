Importante cambio en el Aeropuerto Tenerife Sur: los taxis de Arona, Adeje y San Miguel podrán recoger pasajeros

El histórico conflicto del transporte en el Aeropuerto Tenerife Sur está cerca de vivir un punto de inflexión. Los taxistas de los municipios de Granadilla, Arona, San Miguel y Adeje ultiman la elaboración de un protocolo conjunto para agilizar el servicio en la terminal. El objetivo es claro: que profesionales de estos cuatro municipios puedan recoger pasajeros y no solo los de Granadilla, como ha ocurrido de forma exclusiva hasta la fecha.
La noticia ha sido avanzada este miércoles por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Según ha detallado, este nuevo marco normativo estará listo para finales del primer trimestre del año, permitiendo una operatividad mucho más fluida en momentos de gran afluencia de turistas.
Turnos coordinados y controlados para los taxis
La clave de este cambio reside en la figura del jefe de parada del aeropuerto. Una vez que el protocolo entre en vigor, esta figura será la encargada de fijar los turnos de forma coordinada.
Así, cuando la demanda supere la capacidad de los taxis de Granadilla, los profesionales de Arona, Adeje y San Miguel podrán entrar a cargar pasajeros de manera ordenada, evitando las imágenes de largas esperas que han dañado la imagen del destino en temporadas altas.
Esta medida es fruto del consenso entre las propias asociaciones de taxistas, quienes han diseñado el sistema para ofrecer una respuesta rápida a los picos de actividad del Reina Sofía.
El “Área Sensible”, todavía sobre la mesa
A pesar de este avance, la presidenta insular ha aclarado que el Cabildo no ha descartado la declaración del aeropuerto como Área Sensible. Esta figura legal permitiría que la gestión del transporte fuera declarada de interés insular, otorgando a la corporación un control total sobre el servicio.
Sin embargo, Rosa Dávila ha subrayado que con este nuevo protocolo —diseñado por los propios trabajadores del sector— se logra adelantar los plazos, evitando los complejos y lentos trámites burocráticos que requiere la declaración de área sensible. “Es una solución de los taxistas para los taxistas”, ha venido a decir la presidenta, destacando la voluntad de acuerdo para mejorar la competitividad del principal punto de entrada de viajeros a la Isla.