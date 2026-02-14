¿Por qué no dejan de llegar borrascas? La AEMET explica el “bloqueo” atmosférico que ha cambiado el invierno

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado este viernes por qué no han parado de llegar borrascas en las últimas semanas, qué papel están jugando los bloqueos anticiclónicos en latitudes altas y cómo el cambio climático podría influir en su posición y duración en el futuro, en un contexto marcado por la persistencia de lluvias y temporales en pleno invierno meteorológico que también han tenido impacto en Canarias.
Según ha detallado el organismo público a través de su perfil de divulgación, estos episodios tienen una causa atmosférica clara: los anticiclones instalados durante días o semanas en zonas como Groenlandia o Escandinavia han desviado las borrascas hacia el sur.
Qué está pasando en la atmósfera: la clave está en los bloqueos anticiclónicos
Desde la AEMET recuerdan que:
“Las borrascas son sistemas de bajas presiones, en los que predominan movimientos ascendentes, que generan lluvias, mientras que los anticiclones son sistemas de altas presiones, en los que predominan movimientos descendentes”.
En condiciones normales, centros de acción como el anticiclón de las Azores ayudan a estabilizar el tiempo en el entorno atlántico. Sin embargo, cuando aparecen los llamados bloqueos anticiclónicos en latitudes medias o altas, el patrón cambia durante días o incluso semanas.
“En invierno los bloqueos anticiclónicos desvían las borrascas hacia otras latitudes”.
El papel del anticiclón de las Azores: más al sur de lo habitual
La AEMET añade además otro factor relevante en el escenario actual:
“Estas últimas semanas ha habido bloqueos anticiclónicos en Groenlandia o en la península escandinava, que han desviado las borrascas al sur. A esto hay que sumar que el anticiclón de las Azores se encuentra más al sur”.
Este desplazamiento ha favorecido incluso la llegada de:
“un río de humedad del Caribe”.
Es decir, más vapor de agua disponible en la atmósfera, lo que aumenta la probabilidad e intensidad de las precipitaciones.
¿Influirá el cambio climático en estos bloqueos?
Sobre el impacto futuro del cambio climático, el organismo meteorológico admite que:
“Hay mucha incertidumbre, principalmente por su variabilidad aleatoria y la corriente en chorro”.
No obstante, algunos escenarios apuntan a que:
“Los anticiclones subtropicales, como el de las Azores, se desplazarían al polo o se extenderían en un mundo más cálido”.
Esto podría implicar que lleguen menos borrascas a nuestras latitudes, aunque no necesariamente de forma uniforme.
La corriente en chorro y el vórtice polar, en el punto de mira
La AEMET también señala que una mayor ondulación de la corriente en chorro —provocada, por ejemplo, por el calentamiento del Ártico o un vórtice polar estratosférico debilitado— puede alterar estos patrones:
“Forzamientos como el calentamiento del Ártico […] causarían que el chorro tenga una ondulación más pronunciada, extendiendo las vaguadas y dorsales”.
En la práctica, esto puede traducirse tanto en periodos prolongados de estabilidad como en episodios persistentes de lluvias.
Finalmente, el organismo subraya que analizar cada bloqueo anticiclónico y su relación con el cambio climático requiere estudiar tendencias a largo plazo, ya que se trata de fenómenos complejos cuya evolución no depende de un único factor.