Alerta sanitaria: si tienes esta conocida crema en casa, deja de usarla de inmediato y tírala

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta urgente ordenando la retirada inmediata del mercado de varios lotes de las cremas dermatológicas y protectoras de la marca MediHoney.
El organismo regulador advierte que estos productos podrían estar contaminados debido a fallos críticos en sus procesos de fabricación, lo que supone un riesgo directo para la salud de los usuarios.
Según la notificación oficial, el fabricante Derma Sciences, Inc. (Canadá) y su representante autorizado Integra LifeSciences (Francia) han detectado que los estándares de producción no fueron los adecuados.
Esta deficiencia técnica podría derivar en inflamación de la piel, irritaciones severas o reacciones alérgicas inesperadas en los pacientes que utilicen estos artículos.
Cremas afectadas en España
La distribución de estos productos en territorio nacional ha sido gestionada por la empresa PRIM S.A.
Las autoridades han identificado específicamente tres referencias que deben ser retiradas de la circulación de forma prioritaria de botiquines, farmacias y centros sanitarios:
- Crema dermatológica MediHoney (tubo de 50 g, referencia 597): indicada para la protección contra grietas, irritaciones y sequedad.
- Crema protectora MediHoney (tubo de 50 g, referencia 582): utilizada para proteger la piel de fluidos corporales y humedad.
- Crema protectora MediHoney (sobre de 2 g, referencia 800).
Riesgos y síntomas: por qué esta retirada es crítica
La gravedad de esta alerta reside en el perfil del paciente que utiliza habitualmente MediHoney. Al tratarse de productos destinados a pieles con la barrera cutánea ya dañada (grietas, roces o zonas expuestas a humedad), la entrada de agentes contaminantes es mucho más peligrosa.
El uso de estos lotes defectuosos puede desencadenar los siguientes síntomas:
- Inflamación aguda: Hinchazón inusual y dolorosa en la zona de aplicación.
- Irritación persistente: Sensación de ardor o picor intenso que no remite.
- Reacciones alérgicas: Aparición de habones (urticaria), erupciones cutáneas o eccemas.
- Complicaciones en lesiones previas: Agravamiento del estado de la dermis en zonas que ya estaban sensibles.
Información para pacientes y profesionales
Si tienes algunas de estas cremas en tu casa, la instrucción de Sanidad es tajante: deje de utilizarlas inmediatamente y deséchelas.
En caso de presentar cualquier síntoma adverso tras su aplicación, lave la zona con abundante agua y jabón neutro, y póngase en contacto con su profesional sanitario para valorar una solución alternativa segura.
Protocolo en farmacias y hospitales
La AEMPS ha establecido un protocolo estricto para la cadena de suministro.
Las oficinas de farmacia y centros sanitarios deben inspeccionar su inventario de inmediato. Si detectan unidades de las referencias mencionadas, tienen la obligación de ponerlas en cuarentena, cesar su dispensación y contactar con su distribuidor para proceder a la devolución.
Por su parte, los distribuidores deben informar a todos los centros a los que hayan suministrado estas cremas para asegurar que ninguna unidad contaminada permanezca en uso.
Esta medida refuerza la seguridad del paciente ante fallos en el control de calidad de productos sanitarios de uso diario.