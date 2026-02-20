Cambio de última hora en el Carnaval de Santa Cruz: la mítica batalla entre Diablos Locos y Bambones se muda de sitio

La Murga Los Diablos Locos ha anunciado este viernes un cambio de ubicación para uno de sus actos más esperados dentro de la programación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 debido a las obras que se están llevando a cabo en el entorno del Teatro Guimerá.
A través de sus redes sociales, el grupo murguero ha informado de que la tradicional batalla murguera que protagonizarán junto a Bambones se celebrará finalmente en la Plaza de la Iglesia de La Concepción, y no en su emplazamiento habitual.
Nuevo escenario para la batalla murguera
Según han detallado en la publicación, el encuentro tendrá lugar este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas, manteniéndose así la fecha y el formato previstos inicialmente, aunque con un cambio en el punto de encuentro.
“Este año cambiamos de ubicación por las obras del Teatro Guimerá. Nos vemos en la Plaza de la Iglesia de La Concepción”, señalan desde la murga.
El acto continúa pese a las obras
Desde la agrupación han querido trasladar un mensaje de continuidad a sus seguidores, subrayando que el evento seguirá celebrándose con normalidad a pesar de las modificaciones logísticas.
“La batalla continúa… solo cambia el escenario”, apuntan en el comunicado difundido en redes sociales.
Este tipo de encuentros forman parte del ambiente festivo que acompaña a los días centrales del Carnaval en la capital tinerfeña, reuniendo a agrupaciones y público en actuaciones abiertas en distintos puntos del municipio.