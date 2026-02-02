Rozando la tragedia en las costas de Canarias: una ola casi barre a varios turistas imprudentes

Las costas de Canarias han vuelto a ser escenario de una imprudencia en pleno aviso por fenómenos costeros que pudo terminar en tragedia. Un vídeo difundido por la plataforma de prevención de ahogamientos ‘Canarias 1500 Km de Costa’ ha puesto de manifiesto, una vez más, el desprecio de algunos visitantes por las normas de seguridad básicas en el litoral.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Faro de Sardina del Norte, en el municipio de Gáldar. Según las imágenes captadas por Paco Ortiz Santana, un grupo de turistas decidió ignorar de forma deliberada el vallado de seguridad instalado para proteger a los ciudadanos del peligro que suponen los acantilados de la zona, que cuentan con una caída vertical de más de 20 metros de altura.
⚠️ NUEVA IMPRUDENCIA EN LA COSTA DE GÁLDAR— Canarias 1500 Km de Costa (@1500_costa) January 31, 2026
Ocurrido ayer junto al Faro de Sardina del Norte: un grupo de turistas vuelve a saltarse el vallado de seguridad para acceder a una zona de acantilados con más de 20 metros de altura. pic.twitter.com/Dn1oebxShi
Un golpe de mar y una ola que pudo ser fatal
En el documento audiovisual, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, se observa cómo estas personas se sitúan en una plataforma rocosa de extremo peligro. En ese instante, una ola de gran fuerza rompe contra el acantilado, bañando la zona donde se encontraban los imprudentes y generando un momento de pánico visible.
“Una vez más, se pone en riesgo la vida al ignorar las protecciones en un punto crítico de nuestra costa”, señalan desde la organización.
Este tipo de acciones no solo ponen en peligro a quienes las protagonizan, sino que suponen una amenaza para los servicios de emergencia que, en caso de accidente, deben intervenir en condiciones de alta complejidad.