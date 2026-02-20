Canarias ya suma 46 restaurantes con Soles Repsol

Canarias suma ya 46 restaurantes galardonados con los Soles Repsol, en sus diferentes categorías de 3, 2 y 1, tras la gala celebrada el pasado lunes en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, que contó con la presencia del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y de la directora de la Guía, María Ritter.
El Archipiélago cuenta con 39 restaurantes con un solo Sol, 6 con 2 soles, y uno con tres Soles.
La gala fue presentada por Lorena Castell y Jorge quien agilizaron la entrega a los chefs de los 83 nuevos soles a sus restaurantes.
Tenerife recibe 2 Soles en el restaurante San Hô, del chef Adrián Bosch
La grata sorpresa de la gala fue el otorgamiento de 2 Soles a San Hô del chef Adrián Bosch, ubicado en el Royal Hideaway Corales en Costa Adeje, una distinción esperada dada la progresión que se ha ido viviendo en este restaurante. Ya fue distinguido como Mejor Restaurante en los XXXVIII Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS y desde entonces el restaurante ha ido mejorando en su propuesta de defensa del producto canario y los platos que reflejan la inquietud del chef en las cocina de mestizaje oriental y sudamericana.
Tenerife incrementa el número de soles tras la gala celebrada en Tarragona
La provincia de Santa Cruz de Tenerife ha recibido cuatro nuevos soles divididos en los restaurantes Cráter Identidad Canaria, del chef Eduardo Domínguez, en el Royal Hideaway Corales Villas; Haydée by Víctor Suárez, en el hotel Gran Tacande, y Troqué del Grupo Ventura, los tres en Costa Adeje, y Moral de Icíar Pérez y Juan Carlos Pérez, en la calle Pi y Margall esquina Jesús Nazareno en la capital tinerfeña.
Tres soles que muestran la heterogeneidad gastronómica
Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de Guía Repsol, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: ‘A Tafona’ (A Coruña), ‘Ramón Freixa Atelier’ (Madrid) y ‘Voro’ (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad que disfruta el país, donde es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común como nexo de unión. Los tres muy diferentes, pero que demuestran la excelencia en el panorama gastronómico.
Máximo reconocimiento para A Tafona, Voro y Ramón Freixa Atelier
La propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna y ha construido un universo propio. En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en ‘Voro’ un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza. Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.
La guindilla
El vino 0,0 se abre camino
Los vinos sin alcohol o bajos en alcohol (conocidos como ‘no/low) ya se han convertido en una tendencia que cada vez se consolida más según se ha podido apreciar en la última edición de Barcelona Wine Week. Tal es así que los bodegueros han visto una oportunidad para competir con la popularidad, cada día mas afianzada, de las cervezas sin alcohol. Son muchas las razones por las cuales los consumidores quieren reducir el grado de alcohol o que simplemente deciden no beber nada. Lo cierto es que los bodegueros han visto en estos vinos un modalidad nueva de negocio que paliaría los efectos de la bajada de consumo del sector vinícola.