Candelaria celebra el día grande de la Patrona de Canarias

Canarias late hoy al ritmo de su Patrona. Este lunes, 2 de febrero, la Villa Mariana de Candelaria se ha convertido, como marca la tradición, en el epicentro espiritual y social del Archipiélago. Bajo un cielo de fervor y acompañados por la tradicional lluvia de voladores, miles de fieles se han congregado para conmemorar la Solemnidad de Nuestra Señora de Candelaria, una jornada que ha unido a las ocho islas en torno a la imagen de la “Morenita”.
La alcaldesa de la Villa, Mari Brito, ha ejercido de anfitriona en una jornada marcada por la alta participación ciudadana. Brito ha subrayado el carácter simbólico de este día como un “mensaje de esperanza, encuentro y luz para Canarias”, agradeciendo además el trabajo de la Comunidad de Frailes Dominicos en el cuidado de cada detalle de la liturgia.
La relevancia de la cita ha quedado patente con la presencia de más de 100 autoridades. Entre los asistentes destacaron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el subdelegado del Gobierno, Javier Plata, y el Teniente General Jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera.
La representación municipal fue especialmente amplia, contando con alcaldes de toda la geografía tinerfeña (desde Santa Cruz a Granadilla) y con un invitado especial: el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, simbolizando el hermanamiento entre las dos villas marianas de Canarias. Además, el cuerpo consular estuvo representado por delegaciones de países como Finlandia, Perú, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, entre otros.
Tradición, música y devoción en las calles
Los actos comenzaron con la procesión cívica y el traslado del Pendón de la Villa, escoltado por la Agrupación Artístico-Musical La Candelaria de Arafo y agentes en traje de gala. Tras la Solemne Eucaristía, presidida por el sacerdote Eloy Alberto Santiago Santiago, la imagen de la Virgen recorrió las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes, envuelta en el cariño de los peregrinos y el sonido de las bandas de música.
La jornada de tarde reserva uno de los momentos más entrañables para las familias canarias: la presentación de los niños y niñas ante la Virgen, un acto de gran valor sentimental que cierra el programa litúrgico del día principal.
Cierre de festividades: San Blas
La actividad en la Basílica no termina hoy. Este martes, 3 de febrero, Candelaria celebrará la festividad de San Blas. Se mantendrá el carácter religioso con misas por la mañana y tarde, destacando la eucaristía de las 18:00 horas, que contará con el acompañamiento musical del grupo Sueños de Anaga, poniendo el broche final al calendario festivo de este febrero en la Villa.