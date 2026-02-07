El líder CD Tenerife, en busca de la revancha frente al Bilbao Athletic

Partido con sabor a revancha para el CD Tenerife en la Ciudad Deportiva de Lezama, donde le espera el Bilbao Athletic, que es uno de los tres equipos que han conseguido vencer al cuadro blanquiazul en esta casi inmaculada temporada. El conjunto de Álvaro Cervera buscará su octavo triunfo de forma consecutiva para seguir presionando a sus más inmediatos perseguidores y no darles opción a que cometan un nuevo error.
Con 12 puntos de renta sobre el Celta Fortuna el colectivo blanquiazul no quiere ninguna confianza ante un rival que históricamente no se le dio bien en décadas anteriores. Este partido llegó a ser un clásico de Segunda B y Segunda A en la década de los 80 y los cachorros, que contaban con brillantes generaciones de jugadores que abastecían a su primer equipo, solo perdieron en una de las diez visitas blanquiazules dominios.
De esta forma la idea de los de Álvaro Cervera es darle continuidad a su buena dinámica de resultados de esta campaña y cortar la mala racha de sus experiencias en territorio vizcaino.
No será fácil tal y como advirtió ayeer Álvaro Cervera consciente del buen nivel de un Bilbao Athletic que es quinto en la tabla (35 puntos) y que pretende pelear por los puestos de promoción de ascenso.
El Bilbao Athletic ya avisó en la ida ganando por 0-1 en el Rodríguez López en un partido con algunas jugadas polémicas no señaladas a favor de los locales que todavía no habían terminado de armar ese conjunto que ahora los hace temibles. “Espero que no se parezca al partido de ida”, señalaba ayr Cervera, que estaba seguro de que “no se va a parecer” porque recordaba aquel duelo como un partido “raro” donde el equipo contrario “no fue superior a nosotros, pero nosotros tampoco sobre ellos”.
“Su campo les hace jugar muy bien, lo que les he visto me hace pensar eso, pero también les supone un riesgo para volver hacia atrás”, explicaba Cervera sobre el fútbol que suele desplegar el Bilbao Athletic como local, donde plantean “partidos abiertos jugando con tres por dentro, muy abiertos, con las salidas que las hacen muy largas y manejan bien el balón”.
El entrenador blanquiazul, que contará para este encuentro con las bajas de Javi Pérez, Dani Fernández y De Miguel, más el recién fichado Iván Chapela, también señaló que los bilbaínos “tienen muchos jugadores zurdos” y que el de hoy “es un partido que lo puedes jugar a ida y vuelta, pero creo que ahí perderíamos”, mientras que “si les defendemos bien les haremos daño”.