Comienza el trámite para instalar una central hidroeléctrica en Güímar

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, vinculó ayer la recuperación ambiental de los grandes socavones por la extracción de áridos de Güímar al proyecto de central hidroeléctrica de bombeo prevista para este municipio, actuación que, según señaló, permitirá corregir “el mayor atentado ecológico de la historia reciente de Canarias”.
El consejero explicó que su área ha encargado a Gesplan la elaboración de un estudio de recuperación ambiental del ámbito afectado por las actividades extractivas de áridos con el objetivo de analizar soluciones viables desde el punto de vista ambiental.
Entre las alternativas que se estudian, figura el aprovechamiento de algunos de estos agujeros para la creación de los embalses necesarios para la central de bombeo, así como la utilización de los áridos resultantes para rellenar el resto de los huecos.
Según Hernández Zapata, la opción de rellenar todos las enormes huellas dejadas por las máquinas sin recurrir a la extracción de materiales de otros enclaves resulta “difícilmente defendible desde el punto de vista ambiental”, mientras que la construcción del hidrobombeo permitirá, a su juicio, una solución “óptima”, al compatibilizar la restauración del territorio con una infraestructura generadora de energía verde.
Para el consejero, este supone “una pieza clave” para el futuro sistema eléctrico Tenerife-La Gomera.