Chaxiraxi lo gana todo en el concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

La agrupación musical Chaxiraxi procedente de Barrio de la Salud arrasó en el concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, con el primer premio de Presentación, Intepretacion y Solista.
Los de Tano Mujica completaron una actuación brillante y acabaron así con la racha de Caña Dulce, que había sido ganadora del primero en los seis años anteriores.
La solista ganadora fue, Jennifer Alonso, de Chaxiraxi; mientras que el segundo (novedad en esta edición) recayó en Jesús Ramón Pérez Rodríguez, de TEIDERIFE.
Premios
Presentación:
- Accésit: Los Yuppies
- 3 Salsabor
- 2 Cantares Luz de Luna
- 1 Chaxiraxi
Interpretación:
- Acc: Sabor Isleño
- 3 Nobleza Canaria
- 2 Caña Dulce
- 1 Chaxiraxi
Canción inédita: ocho islas del la Agrupación Nobleza Canaria
Premios solistas:
- 2 Jesús Ramón Pérez Rodríguez, de Teiderife por “El cantante”
- 1 Jennifer Alonso, de Chaxiraxi por “Solo hay un ganador”