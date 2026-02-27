Premios Goya 2026: las 3 películas con sello canario que aspiran a hacer historia este 28 de febrero

Con motivo de la celebración este 28 de febrero de los Premios Goya 2026, la presencia de Canarias vuelve a hacerse notar en la gran cita anual del cine español. Tres producciones con participación directa del Archipiélago han logrado situarse entre las nominadas en distintas categorías, consolidando el papel de las Islas como un enclave cada vez más relevante dentro de la industria audiovisual nacional.
La cinta de animación Norbert cuenta con la participación del estudio tinerfeño 3 Doubles y el respaldo del Gobierno de Canarias dentro de la convocatoria de Producción 2021. El equipo canario trabajó en distintas fases del proceso creativo, desde el modelado hasta el acabado final en compositing.
Cabe recordar que 3 Doubles ya fue nominada el pasado año en esta misma categoría con SuperKlaus, lo que refuerza la continuidad del talento técnico de las Islas en producciones de alcance nacional.
Todos somos Gaza, nominada a Mejor Película Documental
La producción grancanaria Todos somos Gaza, impulsada por Videoreport Canarias SL y la majorera Doc Land Canarias, ha sido seleccionada en la categoría de Mejor Película Documental.
Se trata del último trabajo del cineasta Hernán Zin y supone la continuación del exitoso Nacido en Gaza (2014), consolidando una línea documental con fuerte impacto social que vuelve a contar con implicación del tejido audiovisual del Archipiélago.
Maspalomas, 9 nominaciones incluyendo Mejor Película y Dirección
Rodada parcialmente en la emblemática playa del sur de Gran Canaria, Maspalomas se ha convertido en la tercera película con mayor número de candidaturas en esta edición, sumando un total de 9 nominaciones.
Además de aspirar a los galardones de Mejor Película y Mejor Dirección, la cinta también opta a premios en categorías como Dirección de Arte, Maquillaje y Peluquería, Música Original, Dirección de Fotografía y Guion Original.
La presencia de estas producciones en los Goya 2026 vuelve a poner de relieve el crecimiento del sector audiovisual en Canarias y su capacidad para integrarse en proyectos de primer nivel dentro del panorama cinematográfico español.