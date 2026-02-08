Ya es oficial: Coca-Cola retira del mercado una popular línea de bebidas con más de 80 años de historia

Coca-Cola ha demostrado a lo largo de su historia que no le tiembla el pulso a la hora de eliminar líneas de negocio que dejan de ser rentables, incluso cuando se trata de marcas con décadas de trayectoria. El gigante de las bebidas, uno de los actores económicos más potentes del mundo, asume que conservar su posición dominante pasa, en ocasiones, por tomar decisiones drásticas.
Aunque la imagen de Coca-Cola sigue asociándose principalmente a los refrescos, su catálogo va mucho más allá. Entre esas apuestas se encuentra el segmento de los zumos, donde destaca Minute Maid, una marca que vivió su etapa de mayor esplendor en los años 80. Desde entonces, las ventas no han dejado de caer de forma progresiva, un deterioro que ha llevado a la compañía a replantearse su presencia en este mercado.
La paradoja es que el sector del zumo no atraviesa un mal momento. Al contrario, las previsiones apuntan a un crecimiento sostenido en los próximos años. Sin embargo, ese escenario no juega a favor de Coca-Cola. El aumento de la demanda ha intensificado la competencia, con marcas cada vez más especializadas y agresivas. Dado que los zumos no forman parte del núcleo estratégico del grupo, la compañía ha optado por retirarse antes de entrar en una guerra comercial que no considera prioritaria.
“Dado que la categoría de jugos está creciendo con fuerza, estamos centrando nuestros esfuerzos en productos que encajen mejor con las preferencias actuales de nuestros consumidores”, explicó un portavoz de la empresa. Según datos del portal especializado Business Research Insights, el mercado mundial de zumos podría pasar de unos 84.000 millones de dólares en 2025 a cerca de 134.000 millones en el plazo de una década. Aun así, Coca-Cola ha decidido no seguir compitiendo en ese tablero.
La compañía ya ha puesto fecha a este repliegue. Fuentes oficiales confirmaron que los productos congelados de Minute Maid dejarán de fabricarse en América del Norte durante el primer trimestre de 2026. El stock actual seguirá disponible en los puntos de venta hasta que se agoten las existencias, según detalló la empresa en declaraciones recogidas por Food Dive.