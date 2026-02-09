El fenómeno de Netflix llega a Tenerife: fecha y cómo conseguir entradas para ‘La Reina del Flow’

El fenómeno mundial de Netflix que ha cautivado a millones de espectadores, ‘La Reina del Flow’, ha confirmado su desembarco en Tenerife dentro de su esperada gira española.
El próximo 3 de julio, el escenario del Palmetum de Santa Cruz se transformará en el epicentro de la música urbana con la presencia de Carlos Torres (Charly Flow) y gran parte del elenco original.
Ante la altísima demanda esperada, la organización ya ha activado la cuenta atrás: las entradas estarán disponibles a partir de mañana, martes 10 de febrero, a las 11:00 horas (hora canaria) a través de Ticketmaster.
El regreso histórico de esta producción no escatima en nombres. El tour está encabezado por el carismático Carlos Torres y contará con la presencia de Yoni Trejos (Jay Torres). Pero no estarán solos; se ha confirmado la participación de piezas clave del reparto como María José Vargas (Yeimi joven), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Drama Key y Kevin Bury.
El público tinerfeño podrá corear en directo éxitos como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’.
Venta de entradas en Canarias
Dada la magnitud del evento, se espera que las localidades se agoten en tiempo récord. Las entradas se pondrán a la venta mañana a las 12:00 hora peninsular (11:00 en Canarias).
La cita en el Palmetum de Santa Cruz se perfila como una de las dos únicas oportunidades de ver el show en el Archipiélago, junto a la fecha confirmada en Gran Canaria el 10 de julio.
El sello canario en la última temporada de ‘La Reina del Flow’
El vínculo de ‘La Reina del Flow’ con las Islas no es nuevo. Los fans más fieles recordarán que el Archipiélago fue escenario clave durante el rodaje de la tercera temporada.
- Fuerteventura en el foco: La Playa de El Matorral (Pájara) acogió la grabación de un multitudinario concierto ficticio que reunió a miles de personas. En dicho set, se pudo ver a los protagonistas, Yeimy Montoya y Charly Flow, compartiendo escenario en una de las escenas más esperadas de la trama.
- Filtraciones y sorpresas: Gracias a aquel rodaje en Fuerteventura, trascendieron detalles cruciales de la historia, como la aparición de una hija de los protagonistas llamada Alma y el debut del personaje Sky.
- Lanzarote también presente: Antes de aterrizar en Fuerteventura, la producción ya había filmado escenas en Lanzarote, consolidando a las Canarias como el “set” europeo predilecto para la serie de habla hispana más vista de Netflix.
Un despliegue sin precedentes en Santa Cruz
La elección del Palmetum para el concierto del 3 de julio reafirma la apuesta por espacios emblemáticos de la capital para eventos internacionales. Esta gira, de la mano de Quireza Events e Iglesias Entertainment, posiciona a Tenerife en el circuito de los grandes recintos del país, compartiendo cartel con el Palau Sant Jordi o el Movistar Arena.
Calendario completo: Gira ‘La Reina del Flow’ España 2026
Si no te encuentras en Tenerife, estas son todas las fechas confirmadas para el tour nacional. Todas las entradas salen a la venta mañana, martes 10 de febrero, a las 12:00 horas (11:00 en Canarias):
- 13 de junio: Alicante – El Muelle Live
- 19 de junio: Pamplona – Navarra Arena
- 21 de junio: Sevilla – Live Sur Stadium
- 26 de junio: Vigo – Galicia Fest
- 27 de junio: A Coruña – Coliseum
- 2 de julio: Madrid – Movistar Arena
- 3 de julio: Tenerife – Palmetum
- 5 de julio: Fuengirola – Marenostrum
- 10 de julio: Gran Canaria – Aud. Parque San Juan
- 11 de julio: Barcelona – Palau Sant Jordi