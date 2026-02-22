El nuevo templo del dulce en el Norte: David Rodríguez abrirá en una histórica hacienda de La Orotava

El mapa del dulce en Tenerife sigue sumando hitos bajo el sello de David Rodríguez. El reconocido pastelero, cuya trayectoria comenzó en un humilde obrador en Santa Úrsula, continúa con su ambicioso plan de expansión. Tras el reciente éxito de su desembarco en la capital tinerfeña, Rodríguez ya pone la vista en su próximo gran reto: la histórica Hacienda 1676, ubicada en la Casona de San Jerónimo, en La Orotava.
Este movimiento estratégico supone un salto cualitativo en la estética de sus locales. Si bien su última apertura en el Nivaria Center destaca por un diseño vanguardista firmado por Manuel Martín —con capacidad para 60 personas y un ambiente de máximo confort—, el proyecto en La Orotava busca maridar la alta repostería con el valor patrimonial de una de las zonas con más solera del norte de la isla.
David Rodríguez, un referente que no deja de crecer
David Rodríguez ha demostrado ser un empresario inquieto. Donde otros ven dificultades en el sector de la restauración, él visualiza proyectos realizables. Actualmente, su red de establecimientos ya abraza puntos neurálgicos como:
- Santa Úrsula: El origen de todo en la carretera provincial.
- Puerto de la Cruz: Presencia en Casa Miranda y el Centro Comercial Columbus Plaza.
- Santa Cruz: Su reciente apuesta en la avenida Tres de Mayo.
La futura sede en la Hacienda 1676 (Polígono de San Jerónimo) promete seguir la estela de calidad que ha hecho famosos sus productos. Desde sus icónicas milhojas de crema pastelera con vainilla de Madagascar hasta creaciones más arriesgadas como el ‘Huevo’ (chocolate blanco, palomitas y caramelo), la oferta en La Orotava también incluirá, previsiblemente, su línea de heladería artesanal y opciones saladas.
Diseño y horario: las claves del éxito
Al igual que en su local de Santa Cruz, donde destaca el cuidado al detalle en sillones y mobiliario, la nueva apertura en la Villa buscará ofrecer un espacio donde el cliente pueda disfrutar de una “merienda pausada”. Se espera que el modelo de gestión replique la flexibilidad horaria que ya aplica en la capital, donde incluso ha dinamizado la actividad dominical del centro comercial siendo el único local abierto en festivos.
Con esta nueva sede en La Orotava, David Rodríguez no solo amplía su negocio, sino que refuerza su compromiso con el norte de Tenerife, recuperando espacios emblemáticos para convertirlos en paradas obligatorias para los amantes del buen gusto.