Dávila desbloquea la entrada a Santa Cruz: conexión directa de la TF-5 a la estación de guaguas

El Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación la redacción del proyecto para conectar el carril bus de entrada a Santa Cruz de la TF-5 (Fase V) con el intercambiador de guaguas de la ciudad, por más de 322.000 euros, según ha informado la presidenta insular, Rosa Dávila, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno.
El contrato busca agilizar el acceso en transporte público a la capital de la isla y evitar las retenciones que se producen en este tramo a horas punta. Asimismo, el proyecto deberá definir técnicamente un paso inferior que una el carril bus existente con la estación de Santa Cruz, detalla la institución insular en una nota.
La medida forma parte de un plan integral del Cabildo para fomentar el uso del transporte público, y que prevé modernizar flota, ampliar la capacidad y renovar las infraestructuras asociadas a la red de metro y guaguas.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha concretado que por este carril bus pasan cada día más de 1.700 expediciones de guaguas, procedentes del norte y del sur de la isla. “Se trata de una infraestructura clave que prioriza la circulación de vehículos de transporte colectivo en una zona de tránsito elevado”.
La licitación permanecerá abierta hasta el 26 de marzo. Una vez adjudicado el contrato, los trabajos deberán realizarse en un plazo de 15 meses, trece para la redacción y dos para la entrega del proyecto definitivo.
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
La actuación presenta cierta complejidad técnica, al actuar sobre una zona de elevada densidad de tránsito.
De este modo, el estudio deberá contemplar la ejecución de un paso inferior para salvar el cruce con la calle Áurea Díaz Flores, (a la altura del Centro Comercial Meridiano) proponiendo alternativas técnicas que permitan optimizar la circulación del transporte público.
Entre las opciones que se deben analizar, se incluye la posibilidad de habilitar el paso simultáneo de dos guaguas en situaciones de emergencia, o incluso configurar un carril bidireccional, en función del espacio disponible y la viabilidad técnica. Asimismo, se valorará el aprovechamiento del soterramiento para ordenar determinados movimientos de tráfico privado en la zona.
El procedimiento de contratación establece criterios que priman la calidad técnica de las propuestas y la experiencia profesional del equipo redactor. Además, como condición especial de ejecución, al menos el 40% del personal adscrito al contrato deberá contar con contrato indefinido.
OTROS ASUNTOS DE CONSEJO
El Cabildo de Tenerife ha tenido conocimiento este miércoles en Consejo de Gobierno de la subvención para el proyecto del Plan de Medianías de restauración de ecosistemas insulares y prevención de incendios forestales, y que contempla medidas preventivas contra el fuego en zonas de interfaz o próximas a núcleos poblaciones.
En total, serán 2 millones de euros de subvención, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), según ha concreado la presidenta insular en rueda de prensa.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha celebrado que esta ayuda sea “un respaldo” europeo a la estrategia de Tenerife para anticiparse al riesgo de incendios y proteger al monte y a las personas que viven en medianías.
En este caso, la subvención de 2 millones, de los que la Corporación aporta 300.000 euros (15%), ha sido concedida por la Fundación Biodiversidad estatal, en régimen de concurrencia competitiva, para apoyo a ‘Programas y Proyectos de Impulso a la Bioeconomía’, que tendrá que estar ejecutado en el caso tinerfeño en octubre de 2027.
La iniciativa beneficiaria de la ayuda europea se centra en las medianías, y pivota en tres ejes principales que son: la autoprotección, la mejora de la biodiversidad natural y agraria y recuperación de los terrenos abandonados, trabajos que se ejecutan a través de la empresa mixta Gesplan.