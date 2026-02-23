Golpe al tráfico de drogas en Puerto de la Cruz: así funcionaba el “negocio” del invernadero secreto

La Policía Nacional ha procedido a la detención del responsable y secretario de una asociación cannábica en el Puerto de la Cruz como presunto autor de un delito contra la salud pública. La operación pone fin a una actividad que, según los investigadores, era incompatible con el marco legal que regula este tipo de entidades sociales.
La investigación se inició tras recibirse informaciones sobre la venta de sustancias estupefacientes en el interior del local. Tras varios meses de seguimiento, los agentes pudieron constatar que el establecimiento no funcionaba como un club privado de consumo compartido, sino como un punto de distribución activo.
Captación ilegal a través de redes sociales
Uno de los puntos clave que determinó la ilicitud de la actividad fue la captación de nuevos socios mediante plataformas digitales. El uso de las redes sociales para la promoción y difusión del consumo de drogas está expresamente prohibido por ley, ya que se asimila directamente al delito de tráfico de drogas.
El modus operandi era directo: una vez que los interesados contactaban por redes, se les daba de alta como supuestos socios en el propio establecimiento, permitiéndoles el acceso inmediato a la sustancia sin cumplir con los tiempos ni protocolos de un club social legítimo.
Un invernadero ‘indoor’ con diversas sustancias
Bajo autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro tanto en el domicilio del investigado como en la sede de la asociación.
Durante la intervención, los agentes localizaron un invernadero indoor destinado al cultivo de plantas dentro del local, además de material para su distribución.
En el balance de la incautación destacan las siguientes sustancias:
- 380 gramos de marihuana.
- 62 gramos de polen y 3 gramos de hachís.
- 0,3 gramos de cocaína.
- 399 euros en efectivo.
Según los baremos actuales del mercado ilícito nacional, el valor total de la droga intervenida alcanzaría los 2.250 euros.
El marco legal de las asociaciones
Desde la Policía Nacional se ha recordado con contundencia que la apariencia de legalidad que otorga estar registrado como asociación cannábica no exime del cumplimiento de la ley. Cualquier desviación que incluya el ánimo de lucro, la promoción indiscriminada o la venta directa constituye un delito perseguido penalmente.
Esta operación se enmarca en el compromiso del cuerpo contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala.
Las autoridades recuerdan que la colaboración ciudadana es vital y ponen a disposición el correo antidroga@policia.es para denunciar cualquier sospecha de forma anónima.