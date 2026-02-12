Un “platillo cósmico” y un eclipse de 200 días: el hallazgo con sello canario que asombra a la ciencia

Un equipo científico internacional, con protagonismo de la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha logrado resolver uno de los enigmas astronómicos más fascinantes de los últimos tiempos.
Tras meses de observación, han identificado la causa del oscurecimiento inusualmente prolongado de una estrella distante: el paso de un objeto subestelar con un sistema de anillos gigante, un fenómeno descrito por los expertos como un auténtico “platillo cósmico”.
La protagonista de este evento es ASASSN-24fw, una estrella situada en la constelación de Monoceros, a unos 3.000 años luz de la Tierra. Este astro, un 50% más masivo que nuestro Sol y el doble de grande, sorprendió a la comunidad científica al perder su brillo de forma gradual durante más de nueve meses, entre finales de 2024 y mediados de 2025.
Un eclipse de récord: 200 días en la sombra
Lo que hace este hallazgo excepcional es la duración del fenómeno. Mientras que la mayoría de los eclipses estelares duran apenas unos días, la atenuación en ASASSN-24fw se prolongó durante casi 200 días, alcanzando un oscurecimiento de aproximadamente el 97% antes de recuperar su luminosidad habitual.
Carlos del Burgo, investigador participante de la ULL y el IAC, explica que el evento llamó la atención tras ser detectado por el All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN). “Pudimos realizar la caracterización estelar y modelar el tránsito, que resultó ser extraordinariamente largo, revelando algunos ‘tesoros’ ocultos en los alrededores de esta fascinante estrella”, señala el experto.
El misterio de la enana marrón y sus anillos
La investigación descarta que el oscurecimiento se debiera a actividad interna de la estrella, ya que ASASSN-24fw es un astro estable. En su lugar, los modelos muestran que la causa más probable es el cruce de una enana marrón —un objeto con masa intermedia entre un planeta y una estrella— rodeada por un vasto y denso sistema de anillos.
Los datos arrojados por el estudio, publicados recientemente, son asombrosos:
- Masa del objeto: Tiene más de tres veces la masa de Júpiter.
- Dimensión de los anillos: Se extienden hasta las 0,17 unidades astronómicas, lo que equivale a la mitad de la distancia entre el Sol y Mercurio.
- Descubrimiento extra: Durante el análisis, los científicos descubrieron por casualidad que ASASSN-24fw tiene una estrella enana roja en sus proximidades.
El futuro de la investigación
Este descubrimiento proporciona una oportunidad única para comprender mejor cómo se forman y evolucionan las estructuras masivas alrededor de las estrellas. La complejidad del sistema ha sido analizada gracias a redes globales como ATLAS (NASA) y telescopios de renombre como el W. M. Keck o el Telescopio Magallanes.
El equipo ya planea nuevas observaciones para estudiar este sistema en detalle utilizando grandes instrumentos como el telescopio espacial JWST (James Webb), ALMA o el VLT, con el fin de desentrañar los secretos de estos sistemas de anillos que son extremadamente difíciles de observar directamente.