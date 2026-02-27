EN DIRECTO | CD Tenerife-Real Avilés (1-1)

El CD Tenerife jugará esta noche (a 20.15 horas, en Heliodoro Rodríguez López) contra el Real Avilés en otro de esos partidos ‘peligrosos’ de la Primera RFEF. El líder, que viene de ganar en el feudo del Arenteiro (0-1), llega a la cita sobre aviso. En su última comparecencia liguera como local, el cuadro de Álvaro Cervera perdió (0-1) ante el Racing de Ferrol, su tercera derrota como local de esta temporada y todas sin conseguir marcar gol.
Crónica de la primera parte: Gastón adelanta a un Tenerife que juega con diez
El duelo arrancó con susto para la afición local. En el minuto 9, Santamaría se aprovecha del doble error local de Fabricio y León para plantarse solo ante Dani Martín. El portero tinerfeñista controló los tiempos y los nervios a la perfección para evitar el 0-1 con la mano derecha cuando ya se iba al suelo. ‘Paradón’ antológico que levantó al público de sus asientos para aplaudir.
Los blanquiazules no se encontraron cómodos en los primeros instantes. Se mostraron demasiado imprecisos y sufrieron algunos resbalones por culpa del terreno de juego.
Con el paso de los minutos, los tinerfeñistas fueron despertando como demsotró Enric Gallego en el minto 20. El delantero lanzó un violento remate que se estrelló en uno de los palos de la portería defendida por Álvaro Fernández.
El partido se calentó definitivamente con la jugada polémica del encuentro. Un centro servido por César desde la derecha acaba rematándolo con la testa Gastón Valles. El meta avilesino lo sacó como pudo, dejando el esférico muerto a pocos metros suyos. Un defensa visitante y Fabricio se lanzaron a por él, acabando el esférico dentro de la meta local. ‘Fabri’ corrió a la banda para festejar el 1-0, pero el colegiado mandó a parar. La extraña y complicada acción tenía que ser analizada en el monitor.
Tras varios minutos de deliberación junto al cuarto árbitro, Pol Arenas, trencila principal del encuentro, tomó la decisión más inesperada y controvertida que podía.
Las imágenes demostraron que el cancerbero del Avilés despejó el remate de Gastón cuando el esférico ya se había metido dentro de su portal, pero además expulsó con tarjeta roja a Fabricio, quien había golpeado con su pierna el rostro del defensa durante la pugna por el rechace.
Increíble pero cierto: en la misma acción el Tenerife se adelantó en el marcador y se quedó con un jugador menos.
La recta final del primer acto quedó marcada por la polémica decisión adoptada por el juez de la contienda. Cervera retrasó a Gastón, quien ya lleva tres goles desde que llegó al Tenerife en el mercado de invierno, al carril diestro para suplir la ausencia de Fabricio. Los locales jugarán toda la segunda parte con uno menos.