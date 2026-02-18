Europa cambia las reglas: nuevo cargo de 3 euros a pedidos online

A partir del 1 de julio de 2026, la Unión Europea empezará a aplicar un nuevo recargo aduanero a millones de envíos procedentes de fuera del territorio comunitario, lo que afectará directamente al precio final que pagan los consumidores.
La medida, advertida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), introduce una tasa fija de 3 euros para pedidos con un valor inferior a 150 euros, un segmento que hasta ahora se beneficiaba de menores exigencias en materia de control aduanero.
Una nueva tasa a los envíos de bajo coste
El auge de los grandes marketplaces asiáticos ha multiplicado el volumen de paquetes que entran cada día en Europa.
Según datos recogidos por la OCU, en 2024 se registraron más de 4.600 millones de envíos de bajo valor en la Unión Europea, muchos de ellos procedentes de plataformas como help de moda rápida, gadgets o artículos para el hogar.
Ante este incremento, Bruselas ha decidido reforzar el control sobre este tipo de compras online.
La nueva normativa establece:
- Un recargo fijo de 3 euros
- Para envíos de menos de 150 euros
- Procedentes de países fuera de la UE
- Que podrá incluirse en el precio final
- O cobrarse en el momento de la entrega
Sin embargo, existe un matiz importante que puede influir en el coste real.
No siempre serán 3 euros por pedido
Tal y como explica la OCU, este recargo no se aplicará necesariamente por paquete, sino por categoría de producto incluida en el envío.
Esto significa que:
- Un pedido con un solo tipo de artículo pagará 3 €
- Pero si incluye varias categorías distintas
- El recargo podría multiplicarse
Por ejemplo, una compra que combine ropa, accesorios electrónicos y cosmética podría verse afectada por varios cargos dentro del mismo envío.
¿Por qué se introduce este recargo?
La Unión Europea persigue con esta medida varios objetivos:
- Reducir el fraude en importaciones
- Mejorar los controles de seguridad
- Garantizar el cumplimiento de normativas
- Combatir la competencia desleal
- Proteger al comercio europeo
Hasta ahora, muchos de estos productos accedían al mercado comunitario con controles limitados si su valor declarado era bajo.
El volumen creciente de envíos ha generado preocupación por:
- Productos que no cumplen estándares
- Declaraciones incorrectas de valor
- Impacto en el comercio local
- Riesgos para la seguridad del consumidor
Cómo puede afectar al precio final
Aunque el recargo pueda parecer reducido, su impacto será mayor en compras de bajo importe.
En pedidos de pocos euros, este nuevo coste puede suponer:
- Un aumento significativo del precio
- La pérdida del atractivo del “chollo”
- Pagos inesperados al recibir el paquete
- Posibles retrasos si hay control aduanero
Además, si el vendedor no incluye el recargo en el precio inicial, el comprador podría tener que abonarlo directamente en el momento de la entrega.
Recomendaciones para evitar sorpresas
Ante la entrada en vigor de esta normativa, la OCU aconseja:
- Revisar el precio final antes de confirmar la compra
- Comprobar si incluye costes aduaneros
- Agrupar pedidos cuando sea posible
- Consultar el origen del vendedor
- Leer las condiciones de envío
Un cambio en los hábitos de compra
La introducción de este recargo marca un nuevo escenario para el comercio electrónico internacional.
Lo que hasta ahora eran compras impulsivas por unos pocos euros podría implicar nuevos gastos añadidos, especialmente en pedidos con distintos tipos de productos.
Un pequeño cambio normativo que, en la práctica, podría transformar la forma en la que millones de consumidores compran online en plataformas internacionales a partir de este verano.