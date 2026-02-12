Es oficial: ya hay fecha para la apertura de ‘Sanabria-típicamente Santa Cruz’, el nuevo restaurante de los Hermanos Padrón

Santa Cruz de Tenerife suma desde este sábado 14 de febrero un nuevo hito en su mapa gastronómico. Los chefs Juan Carlos y Jonathan Padrón, referentes de la cocina canaria con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol en “El Rincón de Juan Carlos”, estrenan Sanabria – Típicamente Santa Cruz.
Este nuevo restaurante, ubicado en el renovado hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo, supone el primer concepto de los hermanos diseñado exclusivamente para el entorno urbano. Tras más de 20 años de excelencia en la alta cocina, los Padrón trasladan ahora su precisión técnica a un formato fresco, divertido e informal, diseñado para compartir y profundamente conectado con la memoria de la capital tinerfeña.
Un homenaje a la identidad chicharrera
Ubicado en plena Rambla de Santa Cruz, Sanabria nace como un honesto tributo a la ciudad y a sus platos emblemáticos. La propuesta ofrece una lectura contemporánea de sabores reconocibles, interpretados bajo una mirada urbana y con un marcado protagonismo del producto de cercanía. La cocina mantiene la profundidad de sabor característica de los Padrón, pero se adapta al ritmo cotidiano del comensal de la capital.
Este proyecto se integra en la apuesta de Barceló por situar la gastronomía como eje identitario de sus hoteles. Con Sanabria, el grupo refuerza su oferta en Tenerife con un espacio que proyecta la experiencia de la alta cocina hacia un formato más accesible y dinámico. Las reservas ya pueden realizarse a través del teléfono 922 271 571.