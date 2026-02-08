La espera ha terminado para los amantes de las emociones fuertes. La Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife entró en servicio el viernes, a las 17:00 horas. El recinto, que repite ubicación estratégica en el recinto portuario de la capital, promete no dar tregua hasta el próximo 22 de febrero, coincidiendo con el esperado Domingo de Piñata.
Esta edición destaca por un acceso mejorado que prioriza la seguridad y la fluidez de los miles de visitantes que se esperan cada jornada. Con la frase “adrenalina a tope” como lema, la feria se consolida como el epicentro del ocio familiar y juvenil durante las carnestolendas.
Con dos montañas rusas
El gran reclamo de este año es, sin duda, la presencia de dos montañas rusas. A la mítica y querida estructura del Ratón Vacilón, se suma un estreno absoluto en el Archipiélago: el Jet Star. Se trata de una atracción de recorrido vertiginoso que debuta en Canarias para hacer las delicias de los más valientes.
Horarios detallados de la Feria del Carnaval
Para que no te pierdas nada, es fundamental conocer los tramos horarios que regirán este año:
- Lunes a jueves: De 17:00 a 22:30 horas.
- Fines de semana: De 17:00 a 23:30 horas.
- Domingos: Apertura anticipada a las 16:30 horas.
Sin embargo, el recinto vivirá sus jornadas más intensas durante los días grandes del Carnaval (Cabalgata, fin de semana de Carnaval y Piñata). En estas fechas señaladas, la feria abrirá desde el mediodía y los cierres se prolongarán hasta altas horas de la madrugada, garantizando que la fiesta no pare tras los desfiles y bailes en la calle.