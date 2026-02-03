King África y Pepe Benavente ponen ritmo a la Gala de la Reina de los Mayores de Santa Cruz de Tenerife

Once aspirantes optarán mañana al título en la Gala de la Reina de los Mayores del Carnaval. Un acto que se celebrará en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 17.30 horas y que será presentado por Victorio Pérez.
Como es habitual, el certamen será el marco de celebración del Festival de Agrupaciones de Mayores del Carnaval chicharrero, una exhibición en la que este año intervienen las formaciones Con Nuestra Gente Chincanayros, Volcanes del Teide, Reconecta2, Tercera Edad Tegueste, Las Incansables de Icod, Antón Guanche Candelaria, Mayores del 2000, Fraisa, Monte Nevado, y Rondalla Las Nieves en ese orden.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que “con esta Gala no solo reconocemos a nuestros mayores, sino que ponemos en valor todo el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los grupos que participan en este gala, y agradecemos a los patrocinadores la apuesta por el Carnaval de Santa Cruz”.
Una Gala de la Reina para “llegar al corazón de los mayores”
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detalla que “hemos preparado una gala, de la mano de Paula Álvarez, que la dirige por primera vez, que estamos convencidos va a llegar al corazón de todos y cada uno de nuestros mayores”.
El jurado de la Gala de la Reina está integrado por Héctor León, graduado en Bellas Artes y diseñador de vestuario para cine y teatro; María Encarnación Ibañez Bueno, profesora de patronaje y confección del departamento de textil de Las Indias; Marielba González García, directora de clínicas MG Medical Group; Marta Cairós, directora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes, pintora y comisaria de arte; Carmen Suárez Benitez, doctora en Arte y Humanidades, conservadora y restauradora de Bienes Culturales; e Inés Domínguez Rodríguez, jurado popular.
Las actuaciones de King África y la conjunta de Pepe Benavente, El Morocho y Jhonny Maquinaria, así como la colaboración de Yanely Hernández, completarán un espectáculo que será retransmitido en directo por las cámaras de Televisión Canaria.
Las puertas del Recinto Ferial abrirán al público a las 16:00 horas y se podrá disfrutar del acto a través de las invitaciones que se repartirán en los accesos de entrada.