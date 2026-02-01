¿Qué hace un galeón atracado en la costa de Santa Cruz de Tenerife?

Quienes han pasado en los últimos días por la costa de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, han tenido que mirar dos veces. Entre grúas, focos, camiones técnicos y grandes pantallas negras, un imponente galeón de madera ha aparecido junto al mar, rompiendo por completo con el paisaje habitual de la zona.
El barco, de estética claramente pirata y con el nombre Hispaniola visible en su casco, se encuentra rodeado de un amplio despliegue técnico propio de un gran rodaje audiovisual: estructuras metálicas, iluminación profesional, cámaras, plataformas elevadoras y un importante dispositivo logístico instalado a pie de costa.
¿La isla del Tesoro en Santa Cruz de Tenerife?
El aspecto del navío ha disparado las especulaciones en redes sociales. Su diseño recuerda de inmediato al mítico barco de La isla del tesoro, una de las historias de piratas más conocidas de la literatura y el cine, lo que ha llevado a muchos vecinos y curiosos a preguntarse si Tenerife podría estar acogiendo el rodaje de una producción internacional.
Por ahora, lo único claro es que no se trata de un barco turístico ni de una recreación puntual, sino de un set cuidadosamente construido, ubicado estratégicamente frente al océano y visible desde varios puntos elevados de la capital tinerfeña.
La presencia de grandes pantallas negras, habituales en rodajes para controlar la luz o recrear entornos digitales, refuerza la idea de que se trata de una producción de gran formato.
El misterio sigue intacto. Lo que sí es seguro es que la imagen de un galeón varado en la costa de Santa Cruz no es algo que se vea todos los días.