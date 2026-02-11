El futuro de la geotermia en Tenerife ha comenzado a fraguarse a 3.000 metros bajo tierra. En el municipio de Vilaflor, las máquinas ya trabajan en el primer sondeo de gran profundidad diseñado para evaluar el calor volcánico. No es solo una obra de ingeniería; es la búsqueda de un “tesoro” térmico que podría convertir a la isla en pionera energética.
El consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, confirmó este miércoles el inicio de las operaciones. Según los expertos, la geotermia en Tenerife cuenta con una probabilidad de éxito superior al 60% para hallar temperaturas de más de 150 grados centígrados.
Un hito para la energía en Canarias
La sociedad Energía Geotérmica de Canarias (formada por Cabildo, ITER, Involcan, DISA y Reykjavik Geothermal) lidera esta hazaña. El objetivo es claro: extraer electricidad del subsuelo para lograr la descarbonización.
Gracias a una inversión del IDAE que supera los 100 millones de euros, la geotermia en Tenerife y el resto de las islas se presenta como la energía que “nunca duerme”, disponible las 24 horas del día a diferencia de la solar o la eólica.
Un consorcio internacional en las entrañas de la isla
El proyecto está liderado por la sociedad Energía Geotérmica de Canarias, una potente alianza que une al Cabildo de Tenerife, el ITER, Involcan y empresas del sector privado como DISA y la experta islandesa Reykjavik Geothermal. Esta colaboración busca aprovechar el conocimiento de Islandia, líder mundial en la materia, para replicar su éxito en el archipiélago.
“La geotermia es la energía que no descansa: a diferencia del sol o el viento, el calor de la tierra está disponible las 24 horas del día”, destacan los expertos vinculados al proyecto.
Inversión millonaria para el futuro de Canarias
La importancia estratégica de estos sondeos se refleja en la financiación. El IDAE ha movilizado más de 100 millones de euros para investigar la geotermia en Canarias, repartidos entre Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Es un giro radical en la política energética que busca la descarbonización total de las islas.
De confirmarse el potencial en Vilaflor, Tenerife no solo diversificaría su mix energético junto a la eólica y la fotovoltaica, sino que daría un salto definitivo hacia la independencia energética, transformando el calor de su subsuelo en la luz que encienda los hogares canarios.