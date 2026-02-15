la palma

Marea blanca en Los Llanos: más de 5.000 personas desatan la locura en una multitudinaria ‘Gran Polvacera’

El Carnaval de La Palma vive uno de sus momentos cumbre con un lleno absoluto en los escenarios y calles aledañas
Marea blanca en Los Llanos: más de 5.000 personas desatan la locura en una multitudinaria 'Gran Polvacera'
Marea blanca en Los Llanos: más de 5.000 personas desatan la locura en una multitudinaria 'Gran Polvacera'. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Más de 5.000 personas han celebrado ‘La Gran Polvacera‘ de Los Llanos de Aridane, una de las citas destacadas del carnaval en la isla de La Palma.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que ha agradecido la participación del público y la implicación de todas las personas que hacen posible esta cita llenando las calles de música y ambiente festivo.

  1. 60.000 indianos transforman Santa Cruz de La Palma en La Habana por un día. EFE/Luis G. MoreraEstafa ‘carnavalera’: decenas de afectados se quedan sin Los Indianos de La Palma tras pagar 600 euros
  2. Llega la primera cosecha sobre las coladas del volcán de La Palma. DAMás ojos sobre el volcán: La Palma invierte 1,3 millones en seguridad y nuevos sensores

De esta manera, de las más de 5.000 personas, unas 4.000 se concentraron en el escenario principal y alrededor de un millar en las vías aledañas.

El Ayuntamiento ha reconocido también el trabajo de los grupos y artistas, así como del personal técnico, cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, operarios municipales y voluntariado.

Además, ha incidido en que la coordinación entre los equipos permitió que el evento se desarrollara con normalidad, sin incidentes y con cuidado de las infraestructuras públicas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas