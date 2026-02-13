El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya está aquí y la movilidad es clave para disfrutar de la fiesta sin contratiempos. El Tranvía de Tenerife ha diseñado un operativo especial para cubrir la demanda masiva de estos días, con refuerzos de vehículos dobles y frecuencias intensas. Sin embargo, no todo funcionará como de costumbre.
Desde Diario de Avisos, te traemos toda la información oficial para que planifiques tus trayectos y evites sorpresas de última hora.
Parada de Puente Zurita: Fuera de servicio
Por motivos de seguridad y operativa durante las noches de mayor aglomeración, la parada de Puente Zurita no estará operativa en las siguientes fechas y horas:
- Viernes de Carnaval (13/02): De 18:00 a 24:00.
- Sábado de Carnaval (14/02): De 00:00 a 09:00 y de 21:00 a 24:00.
- Domingo de Carnaval (15/02): De 00:00 a 09:00.
- Lunes de Carnaval (16/02): De 21:00 a 24:00.
- Martes de Carnaval (17/02): De 00:00 a 09:00.
- Nota: Este esquema se repetirá durante el fin de semana de Piñata.
Frecuencias y horarios especiales de la Línea 1 del tranvía
Metropolitano de Tenerife reforzará el servicio con tranvías dobles. Estas son las frecuencias de paso previstas para los días grandes:
|Día
|Franja Horaria Destacada
|Frecuencia de paso
|Viernes 13
|Tarde / Noche
|10 – 12 minutos
|Sábado 14
|Mañana / Tarde
|12 – 15 minutos
|Lunes 16
|Noche de Carnaval
|10 – 15 minutos
|Miércoles 18
|Entierro de la Sardina
|5 – 6 minutos (Máximo refuerzo)
Consejos para el usuario
Se recomienda a todos los pasajeros el uso de la aplicación móvil para el pago de billetes y evitar las colas en las máquinas de las paradas principales. Asimismo, recuerda que el Intercambiador de Santa Cruz y la parada de la Plaza de la Paz serán puntos de gran afluencia donde el personal de seguridad supervisará el acceso a los vehículos para garantizar un trayecto seguro.