Choca contra un muro en Icod y se queda atrapado en el coche

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han vivido una intensa jornada de intervenciones en diversos puntos de la geografía insular.
La mayoría de las actuaciones han estado motivadas por las fuertes rachas de viento y siniestros en carretera, que han requerido la activación inmediata de los parques de Santa Cruz, Icod de los Vinos, La Orotava y San Miguel de Abona.
El viento, el principal motivo de emergencia
La Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife, a través del 112, gestionó cuatro servicios relacionados con las condiciones meteorológicas.
Los efectivos del parque de Santa Cruz de Tenerife entraron sus esfuerzos en garantizar la seguridad en la vía pública ante el riesgo de desprendimientos.
Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la retirada de árboles caídos en las zonas de Valleseco y la calle Pablo Picasso.
Asimismo, los bomberos procedieron al refuerzo de cableado de telefonía en la calle Princesa Guacimara y a la sujeción de una antena de telefonía móvil en la Avenida Bélgica, evitando que estos elementos pudieran precipitarse sobre los peatones o vehículos.
Atrapados tras chocar contra un muro en Icod
La siniestralidad vial también marcó la jornada. Cerca de las 18:40 horas, los bomberos del parque de Icod de los Vinos se desplazaron hasta la calle Cecilio Montes tras recibir el aviso de un accidente de tráfico.
Un vehículo se salió de la calzada e impactó contra un muro, dejando al conductor atrapado en el interior del habitáculo.
Los profesionales realizaron una maniobra de extracción con tablero espinal para garantizar la integridad del herido, quien fue transferido al Servicio de Urgencias Canario (SUC).
En el operativo colaboraron la Policía Local y voluntarios de Ycoden-Daute.
Incendios y rescates en la costa
La actividad no cesó en el norte ni en el sur de la Isla.
En La Matanza de Acentejo, un incendio declarado en una habitación de una vivienda activó al parque de La Orotava. La rápida extinción evitó que las llamas se propagaran al resto del inmueble, procediéndose posteriormente a la ventilación de humos y gases calientes con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Canaria.
Por otro lado, en el sur, efectivos de San Miguel de Abona sofocaron un fuego de rastrojos en la TF-66, a la altura de Arona.
Casi de forma simultánea, el parque de Guía de Isora acudió a la playa de Los Morteros para rescatar a una persona que, tras sufrir una caída, se encontraba incapacitada para caminar. El herido fue evacuado en camilla nido hasta el recurso sanitario.
La coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias ha sido clave para resolver estos incidentes sin lamentar daños personales de mayor gravedad en una jornada de clima adverso.