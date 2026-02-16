Accidentes, incendios y un rescate al límite: fin de semana de máxima actividad para los Bomberos de Tenerife

Bomberos de Tenerife con base en Icod de los Vinos fueron activados esta mañana, sobre las 6:50 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, por el vuelco de un tráiler de mercancías en la TF-42, en Garachico. Llegados al lugar, desconectaron la caja del tráiler de la cabeza tractora, permitiendo reanudar la circulación. Intervinieron la Guardia Civil y personal de carreteras.
Por otro lado, efectivos del parque San Miguel de Abona fueron activados esta madrugada, sobre las 2:10 horas, para intervenir en el incendio de un contenedor de basuras en Adeje en colaboración con los bomberos voluntarios del municipio. En el lugar también estuvieron presentes la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.
En San Juan de la Rambla, la desaparición de un hombre activó a los bomberos del parque de Icod de los Vinos y La Orotava, sobre las 17:05 horas de este domingo. Los efectivos realizaron labores de búsqueda y rastreo en la zona del charco de La Laja hasta localizar al desaparecido, que se encontraba en una zona de difícil acceso. Lo portearon hasta un área segura para ponerlo a disposición de la forense. Intervinieron la Guardia Civil y el GES.
Asimismo, efectivos con base en Guía de Isora fueron solicitados, sobre las 13:50 horas, por un rescate de montaña entre el sendero de Diego Hernández y el Puertito de Armeñime. Un senderista se había caído y no podía continuar con la marcha. Una vez accedieron a él, lo inmovilizaron y trasladaron hasta el recurso del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Intervino la Policía Local.
Otras intervenciones
Efectivos del parque de La Orotava fueron requeridos el sábado, sobre las 9:10 horas, para realizar una apertura de puerta en una vivienda del municipio tras el aviso de una persona que se quedó encerrada en el interior de la misma como consecuencia de la rotura de la cerradura. Llegados al lugar, accedieron al inmueble realizando un descenso desde la azotea del edificio hasta la ventana. Interviene la Policía Local.
En San Miguel de Abona, un incendio en un vehículo activó a los efectivos del parque del municipio sobre las 2:25 horas de este sábado. Procedieron a una rápida intervención para evitar propagaciones a los coches estacionados cerca.
Finalmente, el viernes, un accidente de tráfico en la TF-1 activó a los bomberos de Santa Cruz sobre las 19:45 horas. Dos coches sufrieron un choque y uno de ellos impactó contra la mediana, sufriendo un vuelco lateral, por lo que procedieron a estabilizarlo y a desplazarlo hacia el arcén para reanudar el tráfico. Colaboraron también con el SUC en la asistencia de una de las personas accidentadas. Intervinieron Guardia Civil y personal de mantenimiento y limpieza de carreteras.