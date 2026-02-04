carnaval santa cruz

Lorenzo Caprile o Raquel Sánchez Silva: estos son los miembros del jurado de la Gala de la Reina 2026

Mientras delibera el jurado, el público podrá disfrutar de la actuación de Los 4 y Manny Manuel
Lorenzo Caprile o Raquel Sánchez Silva: estos son los miembros del jurado de la Gala de la Reina 2026
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tendrá lugar el próximo miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas en el Recinto Ferial, momento en el que se elegirá a la soberana de la edición dedicada a “Los Ritmos latinos” en un espectáculo dirigido por Daniel Pages y presentado por Alexis Hernández y Paula Vázquez.


El jurado que tendrá la difícil tarea de coronar a la reina del Carnaval 2026 y a su corte de honor estará compuesto por grandes nombres del diseño a nivel internacional como son Lorenzo Caprile, modista y diseñador; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity; Jaydy Michel, modelo y actriz. Además, también formará parte del jurado Sergio Macías, diseñador de la escenografía del carnaval 2026; Puchi Méndez, periodista de Radio Club Tenerife; y Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria.

  1. Dominga Jiménez Pérez, Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz 2026Dominga Jiménez Pérez, Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz 2026

Gala de la Reina 2026


Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del carnaval de Notting Hill; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; y Nayarit Desirée Herrera Herrera, jurado popular; completarán el plantel de personalidades que compondrán el jurado.


Mientras delibera el jurado, el público asistente y los telespectadores que sigan en directo el certamen a través de Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española, podrán disfrutar de la actuación de Los 4 y Manny Manuel, otros de los platos fuertes del acto.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas