Lanzan un llamamiento urgente para salvar lo único que queda de Casa Peter, en La Laguna: “Se ha convertido en un icono”

El icónico rótulo de Casa Peter, uno de los negocios más emblemáticos de San Cristóbal de La Laguna, se conserva de forma provisional en la Facultad de Bellas Artes gracias a la labor de la asociación cultural Insula Signa, que defiende y protege el patrimonio gráfico de Canarias. Así lo ha confirmado este martes Jaime Medina, presidente del colectivo, durante una entrevista en La Radio Canaria.
El cierre definitivo de Casa Peter en enero de 2026, tras la jubilación de sus propietarios, puso en riesgo la conservación de un letrero que para muchos vecinos forma parte de la memoria visual y emocional de la ciudad.
“Lo hacemos sin ánimo de lucro. Intentamos que todos esos rótulos y letreros con alto valor cultural no se pierdan. Creemos que reúnen muchos valores”, explicó Medina a la emisora pública.
Un llamamiento por falta de espacio
Desde Insula Signa reconocen que, en estos momentos, no cuentan con capacidad financiera para el espacio que imaginan a largo plazo.
Por ello, Medina ha hecho un llamamiento público a personas o entidades que dispongan de un lugar adecuado para conservar rótulos y letreros emblemáticos de Canarias, procedentes de negocios históricos que desaparecen con el paso del tiempo.
“Se ha convertido en un icono. Es la historia de un turista que llega, se enamora de esta tierra, se instala y prospera innovando, haciendo algo que no se hacía hasta entonces, hasta convertirse en una referencia de La Laguna”.
La historia de un local que marcó generaciones
La trayectoria de Casa Peter está profundamente ligada a la evolución del casco lagunero. El negocio fue fundado en 1968 por J. Peter Larsen, un danés que llegó a Canarias tras pasar por Gran Canaria y que decidió apostar por La Laguna atraído por su ambiente universitario.
En una época en la que los perritos calientes eran una rareza en Tenerife, Larsen introdujo este tipo de comida rápida en la Isla, adaptándose incluso a los gustos locales con el conocido “perro pequeño”.
El local pasó por distintas ubicaciones hasta asentarse definitivamente en la calle Núñez de la Peña, donde permaneció durante alrededor de cuatro décadas.
A lo largo de su historia, Casa Peter:
- Superó traslados y cambios urbanos
- Resistió la llegada de grandes franquicias
- Sufrió un incendio en 2022, tras el que reabrió meses después
- Celebró su 50 aniversario en 2018
- Fue punto de encuentro de generaciones de laguneros y visitantes
Figuras conocidas, como el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, formaron parte de su clientela habitual, reforzando su carácter de local mítico.
Un símbolo que busca futuro
Aunque el establecimiento ya ha bajado la persiana, su rótulo sigue vivo como símbolo de una forma de emprender y de hacer ciudad. Desde Insula Signa insisten en que conservar estos elementos es preservar la historia cotidiana de Canarias, esa que no siempre aparece en los libros, pero que permanece en la memoria colectiva.
El futuro del letrero de Casa Peter dependerá ahora de que aparezca un espacio que permita protegerlo y exhibirlo, como testimonio de uno de los negocios que dejaron huella en La Laguna.