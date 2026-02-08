La Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos cumple 65 años en el Carnaval chicharrero

Con la llegada del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 de los Ritmos Latinos, la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos cumple 65 años en la gran fiesta chicharrera. Sin duda, la trayectoria de este grupo señero, comandado por su presidente Cristóbal Luis Flores, le avala como una agrupación muy especial por la elegancia y colorido de sus trajes, de lo mejor en el mejor Carnaval del mundo, y también por la calidad de sus actuaciones musicales, que se diferencian del resto por el estilo de sus voces y músicos, de gran gusto y nivel.
Sesenta y cinco años de experiencias y recorridos que han servido para que este grupo emblemático haya sido valorado, respetado y admirado en muchos lugares del Archipiélago canario y en la Península ibérica. Pero también han salido fuera de las Islas, ya que en 1992, y coincidiendo con el V Centenario del Descubrimiento de América, la legendaria agrupación chicharrera viajó a la Octava Isla. En la República Bolivariana de Venezuela actuaron en Caracas, en el Hogar Canario, y en el Centro Gallego, así como en la ciudad de Valencia, donde los miles de canarios residentes en aquel país hermano pudieron disfrutar de su amplio repertorio.
Haciendo un breve repaso de su trayectoria del Carnaval de Tenerife, se fundó en octubre de 1961 por un grupo de amigos amantes de la lírica y el bell-canto. Participa en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde 1962 ininterrumpidamente. Acordaron el nombre que le irían a poner al grupo por la influencia del salón Frégoli y se decide lucir una fantasía de Pierrot. Su primer presidente fue Jorge Garabote. En la actualidad está presidida por Cristóbal Luis Flores. Cuidando su faceta musical, incorporan en sus actuaciones anuales un extenso repertorio de villancicos y habaneras.
Sus directores al frente de la orquesta y coro han sido Juan Estany Rius, Francisco Padrón Correa, Jesús Álvaro Fariña Adán, Agustín Ramos Ramos, Carlos Afonso Cedres, Felipe Neri Gil Marrero y actualmente dirigido por Juan Antonio Domínguez Martín.
En su extenso apartado de solistas, destacan Marco Redondo, Luis Quiros, Carlos Munguía, Pablo Vidal y la primera soprano Sara Khouri. Estos están considerados los pioneros y, junto a ellos, una nueva generación de famosos ya en el mundo de la lírica como Cristóbal Viña, Jorge León, Pedro Lavirgen, Candelaria González, Pedro Gilabert, Raquel Hernández, Luis Luiri, Augusto Brito, Noelia Guidi, Celso Albelo, Fernando García Campero, Juan Antonio Martín y muchos más…..
Para este Carnaval, cuenta con la incorporación del tenor Javier Palacios, que ha actuado con Montserrat Caballé y Plácido Domingo. En el coro son 28 componentes, acompañados en el Carnaval y el Concierto de Navidad por una orquesta de viento y percusión de 15 profesores. Para las habaneras cuentan con el grupo de pulso y púas Trémolo.
En el apartado social, destaca la habitual colaboración de la Agrupación Los Fregolinos con comedores de hermandades y donaciones.