Manny Manuel, en la presentación de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: “Bad Bunny está haciendo más que muchos políticos”

El cantante portorriqueño Manny Manuel, conocido como el ‘Rey de corazones‘, ha asegurado este lunes que su compatriota Bad Bunny “es la voz del momento, el eco de lo que se está sintiendo en el mundo ahora”, y como tal “está haciendo mucho más que muchos” políticos.
En la presentación de la Gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en la que actuará este miércoles, Manny Manuel se ha hecho eco del impacto de la puesta en escena de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, que convirtió en una oda de orgullo latino.
Manny Manuel: “Benito está trabajando para todos”
Ha afirmado que “Benito está trabajando para todos, para toda la música latina, para toda el habla hispana” y que “no está haciendo solo música, está siendo una voz para que los conflictos contra los inmigrantes sean menos dolorosos que lo que estamos viviendo”.
Manny Manuel ha insistido en que “no solo es música… nuestro querido Bad Bunny es una voz, es la voz del momento. El eco de lo que se está sintiendo en el mundo ahora”.
Ha recalcado que ‘el conejo’ “está haciendo un trabajo excepcional”, y con independencia de los gustos musicales de cada cual, “él como persona y como voz está haciendo mucho más que muchos servidores públicos que ponemos ahí gracias al voto”.