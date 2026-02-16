¿Quieres cobrar 1.000 euros por ir a un concierto de Malú? Buscan “invitado VIP” con viaje y hotel pagados

Una oferta de empleo publicada en InfoJobs ha llamado la atención en redes sociales al proponer un trabajo poco habitual: convertirse en invitado o invitada VIP en un concierto de Malú.
El anuncio plantea la posibilidad de disfrutar del espectáculo desde una ubicación privilegiada a cambio de una jornada laboral de un solo día, sin necesidad de contar con experiencia previa ni estudios mínimos.
La vacante está dirigida a personas interesadas en vivir desde dentro un evento musical de gran formato.
Cobrar 1.000 euros por asistir a un concierto
Entre las condiciones recogidas en la oferta figura una remuneración de 1.000 euros por un día de trabajo, así como la opción de acudir al concierto con un acompañante.
Además, la persona seleccionada podrá acceder a la prueba de sonido, visitar el backstage y participar en un recorrido interno por las instalaciones del evento, lo que permitirá conocer el funcionamiento del espectáculo desde una perspectiva diferente a la del público general.
Viaje y alojamiento incluidos en la oferta
La oferta también contempla el viaje hasta Madrid desde cualquier punto de España, así como el alojamiento durante la jornada del concierto.
Según se especifica en el anuncio, el proceso de selección será gestionado por InfoJobs, que posteriormente cederá los datos de la persona seleccionada a una empresa de trabajo temporal para formalizar el contrato laboral correspondiente.
Este Cool Job de InfoJobs con Malú incluye
- 1.000 euros netos por un día de trabajo
- Podrás llevar a un/a acompañante
- Podrás ver a Malú en la prueba de sonido
- Viaje de ida y vuelta desde tu casa. Estés donde estés. Aunque la oferta diga Madrid, podrás inscribirte desde cualquier lugar
- Alojamiento incluido
- Tour interno por el backstage
- Y más experiencias Top desde una perspectiva única
Fechas de conciertos para el Cool Jobs
- Domingo 22 de febrero
- Jueves 05 de marzo
- Jueves 12 de marzo