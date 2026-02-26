InfoJobs busca a una persona para probar experiencias de lujo en la nieve: paga 1.000 euros por solo dos días

La plataforma de empleo InfoJobs ha lanzado una oferta de trabajo que está generando interés en toda España: buscan a una persona que quiera probar experiencias de lujo en la nieve durante 2 días en la estación de Sierra Nevada, en Granada.
El puesto, impulsado junto a SPAINSNOW, forma parte de los denominados Cool Jobs y está dirigido a quienes disfrutan del esquí o el snowboard, aunque no es necesario tener experiencia previa.
1.000 euros netos por dos días de trabajo
La persona seleccionada recibirá un salario de 1.000 euros netos por participar en esta experiencia, que tendrá una duración total de 2 días.
Entre los requisitos solo se pide tener como mínimo el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, sobre todo, que le guste la nieve.
Además, la oferta está abierta a candidatos de cualquier punto de España, pese a que la ubicación que figura en el anuncio es Granada.
Alojamiento de lujo y equipación incluida
El empleo incluye un forfait premium para practicar esquí o snowboard durante dos días en Sierra Nevada, además de:
- Alojamiento de lujo en el Hotel The Mountains Sierra Nevada
- Viaje de ida y vuelta desde el domicilio del trabajador
- Seguro completo
- Equipación profesional de esquí o snowboard
- Ropa técnica y térmica
La jornada será presencial y el contrato tendrá carácter temporal.
Solo hay una vacante disponible
Actualmente, la oferta cuenta con una única vacante y ya acumula miles de personas inscritas en el portal de empleo.
El proceso de selección será gestionado por InfoJobs, que posteriormente cederá los datos de la persona elegida a una empresa de trabajo temporal para formalizar el contrato laboral.