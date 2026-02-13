Ordenan el tapiado de una vivienda en Güímar tras una muerte y okupas derriban el muro horas después

Tirando el muro que había levantado el Ayuntamiento. Así volvieron a acceder las personas que ocupaban una vivienda en Güímar, apenas horas después de que se ejecutara el tapiado preventivo acordado por los servicios jurídicos municipales.
El episodio se produce tras la aparición sin vida de una mujer el pasado sábado en una vivienda situada en el casco urbano. El hallazgo, aún bajo investigación judicial, ha destapado una situación de abandono prolongado en dos inmuebles colindantes y ha derivado en un capítulo de ocupación.
Según fuentes vecinales, la mujer, que residía en una de las viviendas, llevaba varios días sin dar señales de vida. Algunos residentes de la zona alertaron de la presencia de olores fuertes procedentes del interior.
La Policía accedió al inmueble y encontró el cuerpo de la mujer fallecida. De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo podría llevar aproximadamente 15 días en el interior de la vivienda.
La fallecida presentaba problemas de salud y, según el entorno, padecía un cuadro compatible con síndrome de Diógenes. El interior del inmueble acumulaba grandes cantidades de basura y se encontraba en condiciones insalubres.
Las viviendas afectadas pertenecían a dos familiares. La mujer recién hallada sin vida era propietaria de uno de los inmuebles, mientras que la casa contigua había pertenecido a otra, también fallecida. En la vivienda colindante residían personas que, según se indicó en el lugar, ocupaban el inmueble.
Tras el fallecimiento y mientras se practicaban las diligencias judiciales y la autopsia, varios vecinos alertaron del riesgo de que más personas accedieran a las casas aprovechando la situación.
Ante ese escenario, y por recomendación de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Güímar, se ordenó el tapiado preventivo de la propiedad.
El derribo del muro en Güímar
Según testigos, los muros recién erigidos fueron demolidos a altas horas de la madrugada, forzando el acceso y reabriendo la entrada que había sido sellada pocas horas antes.
Fuentes consultadas apuntan que quienes regresaron al inmueble habrían salido previamente del mismo antes de que se procediera al cierre. Al encontrar la puerta convertida en pared, decidieron derribarla.