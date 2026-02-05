El cambio radical que llega a las plazas del Príncipe y el Chicharro: así será el nuevo suelo de Santa Cruz

Las céntricas plazas del Príncipe y del Chicharro de la capital tinerfeña se someterán, durante tres meses, a una prueba piloto consistente en instalar un nuevo material de pavimentación que sustituirá a las actuales losetas del suelo, desgastadas y levantadas por el paso del tiempo, que se ubican en ambas zonas peatonales, donde se concentra gran parte de la actividad comercial y turística de Santa Cruz.
El edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, anuncia que, acorde al nuevo contrato marco y al presupuesto municipal, el apartado de obras contempla un total de 1,2 millones de euros, de los que se destinará una partida de 350.000 euros para llevar a cabo la renovación del pavimento del entorno de estas plazas.
Tarife señala que “la celebración de los carnavales y de otros muchos eventos en el entorno de ambas zonas, unido al paso de camiones cuando se realizaron obras para la Universidad Europea o el hotel Príncipe Paz, han hecho que la mayoría de losetas estén levantadas de la superficie e incluso cortadas, lo que implica un grave peligro para los peatones”.
Las plazas del Príncipe y el Chicharro
Por ello, el concejal del PP avanza que “vamos a probar un nuevo material de pavimentación, similar al que se utilizó en la Alameda del Duque, para ver si da el resultado esperado. La idea pasa por tenerlo en torno a tres meses funcionado, por lo que, si va bien, se comenzará con los trabajos necesarios para implantarlo definitivamente”.
Tarife destaca que esta ejecución no afectará a la parte de tierra que rodea el templete central de la plaza del Príncipe, pero sí a los alrededores de este espacio, al igual que los del Chicharro. Además, aclara que “esta acción no tiene nada que ver con el proyecto de renovación integral de la misma, en el que seguimos trabajando para sacarlo a licitación”. Al respecto, afirma que “la intención consiste en adjudicar la redacción este año, pero hay que buscar financiación”.
La rehabilitación de la plaza del Príncipe, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) fue anunciada a raíz de un estudio realizado por el consistorio sobre el estado de este emblemático espacio público, con el objetivo de conservar su valor histórico, restaurar los elementos artísticos y mejorar la accesibilidad.
Por otra parte, en el contrato marco en obras, otras actuaciones consistirán en la renovación de aceras de la calle Eladio Roca Salazar, para lo que se destinará un total de 141.600 euros, y la de Méndez Núñez, en el tramo del Ayuntamiento, por 200.000 euros.