Alerta científica: detectan por primera vez en la costa peninsular la microalga tóxica que preocupa en Canarias

Un hallazgo científico sin precedentes ha puesto en alerta a los expertos en biología marina. Un equipo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de Alicante (UA) ha confirmado, por primera vez, la presencia de una microalga tóxica en el litoral peninsular del Mediterráneo. En concreto, se ha detectado el género Gambierdiscus en las aguas de Dénia y Xàbia, un organismo conocido por producir las toxinas que desencadenan la ciguatera.
Este descubrimiento, realizado durante los muestreos rutinarios del Laboratorio Marino UA-Dénia, supone un hito preocupante: es la primera vez que esta microalga productora de toxinas se identifica en la costa peninsular, tras un único precedente en Baleares en 2017. Los análisis han confirmado que se trata de la especie Gambierdiscus australes, un dinoflagelado capaz de generar sustancias que se acumulan en la cadena trófica.
Expansión silenciosa de la microalga Los datos del estudio, recogidos por la revista especializada Harmful Algae News, son reveladores. Durante las campañas realizadas en 2023, la microalga fue hallada en el 75% de las muestras tomadas en marzo y en el 100% de las de septiembre. Estos resultados confirman que la especie no solo ha llegado, sino que se está asentando en el Mediterráneo.
Microalga donde no existía
A pesar de la espectacularidad del hallazgo, el investigador principal, César Bordehore, ha lanzado un mensaje de calma a la población. “Las concentraciones encontradas no son alarmantes”, asegura el experto, subrayando además que la variante detectada de esta microalga no es de las más agresivas dentro de su género.
Seguridad alimentaria y el factor climático La preocupación principal cuando aparece una microalga de este tipo es la seguridad alimentaria, ya que sus toxinas pueden acabar en peces de gran tamaño destinados al consumo humano. No obstante, las instituciones insisten en que los sistemas de vigilancia funcionan con éxito. “Existen controles previos que evitan que el pescado contaminado llegue al mercado”, explican desde el equipo de investigación, garantizando que el consumo de pescado sigue siendo seguro.
¿Por qué aparece ahora esta microalga en zonas donde hace 15 años no existía? La respuesta de los científicos apunta directamente al calentamiento del mar. La Gambierdiscus es una especie originaria de aguas tropicales; sin embargo, el aumento de la temperatura global está permitiendo que colonice territorios que antes le resultaban demasiado fríos. Basta con la subida de un solo grado para que una microalga tropical encuentre el ecosistema perfecto para su expansión.
Vigilancia a largo plazo Gracias al seguimiento continuado del litoral desde hace más de una década, los científicos han podido certificar que este fenómeno es reciente. La detección de la microalga forma parte del proyecto OBSERMAR-CV, una iniciativa que busca monitorizar los cambios drásticos que está sufriendo nuestra biodiversidad marina debido a la crisis climática. La vigilancia constante será la única herramienta eficaz para prevenir futuros riesgos sanitarios ante la llegada de nuevos inquilinos tropicales a nuestras costas.
Todo sobre la microalga Gambierdiscus
¿Qué es la Gambierdiscus y por qué es noticia? Es un género de microalga microscópica que habita normalmente en aguas tropicales. Su detección en el Mediterráneo peninsular es histórica porque confirma que el calentamiento del mar está permitiendo a especies exóticas colonizar nuestras costas.
¿Puede causar ciguatera el pescado que compramos? La respuesta es no. Los sistemas de vigilancia sanitaria en España y las cofradías de pescadores cuentan con protocolos estrictos. El pescado que llega a los canales comerciales habituales está libre de riesgos, ya que las autoridades monitorizan las zonas de captura.
¿Cómo afecta el cambio climático a la expansión de esta microalga? Los científicos de la ULPGC y la UA advierten que el incremento de apenas 1°C en la temperatura media del agua es suficiente para que esta microalga encuentre un hábitat favorable en el Mediterráneo, donde hace 15 años era inexistente.
¿Debemos dejar de bañarnos en estas playas? En absoluto. La presencia de esta microalga no afecta a la calidad del baño ni supone un riesgo por contacto dérmico. Su relevancia es estrictamente biológica y de cadena alimentaria marina.