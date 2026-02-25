economía

Prestación universal de 200 euros mensuales por menor: ¿cuándo se podrá solicitar y quiénes tendrán derecho?

Esta iniciativa forma parte de la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030
Prestación universal de 200 euros mensuales por menor
El Ejecutivo ha incluido entre sus objetivos sociales la creación de una prestación universal por crianza destinada a las familias con hijos menores de edad. La medida, que aún no ha sido aprobada como ayuda económica, contempla la posibilidad de establecer un apoyo mensual que podría alcanzar los 200 euros por cada menor a cargo.

Esta iniciativa forma parte de la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, de la que el Consejo de Ministros tomó conocimiento el pasado 10 de febrero de 2026, y que fija diferentes líneas de actuación para reforzar la protección social en los próximos años.

Su aplicación efectiva dependería de que la medida se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado y de que supere la correspondiente tramitación parlamentaria.

Hasta 2.400 euros anuales por hijo

El diseño que se está analizando prevé una cuantía máxima de 200 euros al mes por cada menor de 18 años, lo que supondría un ingreso anual de hasta 2.400 euros por hijo en caso de materializarse.

El objetivo de esta prestación sería ampliar los mecanismos de apoyo a la crianza ya existentes y avanzar hacia un modelo de cobertura más amplio que permita reforzar la protección económica de las familias con menores.

Horizonte a medio plazo

Por el momento, la ayuda universal por crianza continúa en fase de propuesta dentro del marco estratégico del Gobierno. Su desarrollo definitivo queda condicionado a la disponibilidad presupuestaria y al respaldo necesario en las Cortes Generales para su implantación.

En consecuencia, no se trata de una prestación vigente, sino de una iniciativa incluida en la planificación social con vistas a su posible implementación en futuros ejercicios.

