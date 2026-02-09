“No lo hagas jamás”: el peligroso error que comete la mayoría cuando un coche se le pega demasiado detrás

Vas por la autopista, conduces con normalidad y, de repente, alguien se te pega detrás. Miras por el retrovisor y lo ves claro: no hay distancia de seguridad. El coche de atrás va tan cerca que cualquier frenazo, por mínimo que sea, podría acabar en golpe. La escena genera tensión, nervios y una pregunta inmediata: ¿qué hago ahora?
Esa es justo la situación que muestra un vídeo compartido en TikTok por el perfil inteligenciavial1, que se ha hecho viral por explicar, de forma sencilla y directa, cómo actuar cuando un vehículo circula pegado a tu paragolpes.
“Vemos cómo el de detrás iba pegadísimo a mí. Es decir, una distancia de seguridad nula”, arranca el autor del vídeo, que aprovecha la escena real para desmontar algunos de los errores más habituales al volante.
El error más común: responder con un frenazo
Cuando alguien circula demasiado cerca, muchos conductores reaccionan por impulso. El pensamiento es casi automático: dar un frenazo para que se aparte. Sin embargo, el autor del vídeo es tajante: “Eso no lo hagan jamás. Es inseguro y mucho más a esas velocidades. Puede haber accidentes muy graves”.
Lejos de solucionar el problema, un frenazo brusco multiplica el riesgo, especialmente en autopistas o vías rápidas. El coche que va detrás no tiene margen de reacción y el resultado puede ser un alcance violento, con consecuencias graves.
La clave está delante, no detrás
Aquí llega el consejo que más sorprende a quienes ven el vídeo. Cuando el peligro viene por detrás, la solución no está en vigilar al coche que te presiona, sino en lo que tienes delante.
“En esos casos, yo tengo que tener más distancia de seguridad”, explica el creador del contenido, que conduce el vehículo delantero. El motivo es puramente preventivo: si ocurre cualquier situación imprevista —una retención, un obstáculo o una frenada del tráfico—, el coche que va pegado detrás no va a tener tiempo de reaccionar.
Aumentar la distancia con el vehículo de delante permite frenar de forma progresiva, reduciendo la probabilidad de que el impacto desde atrás sea inevitable o especialmente fuerte.
Mantener la calma también es seguridad vial
El vídeo también pone el foco en la presión psicológica. Luces largas, gestos, prisas… Todo empuja a tomar decisiones rápidas. Frente a eso, el mensaje es claro: la prisa del otro no es tu responsabilidad.
“El de atrás, si tiene prisa, se espera a que yo pueda cambiarme de carril y dejarlo pasar”, señala el autor. Recuerda que picar las luces es una señal reglamentaria, pero insiste en que el adelantamiento debe hacerse cuando sea seguro, no cuando el otro conductor lo exija.
“Cuando yo pueda, no cuando tú quieras”, resume.
Un consejo simple que evita accidentes
La escena que muestra inteligenciavial1 no es excepcional. Ocurre a diario en carreteras y autopistas y genera estrés en quien la sufre. Por eso el vídeo ha conectado con tantos conductores: no culpabiliza, no insulta y no provoca, sino que ofrece una solución práctica y segura.
La idea final es tan sencilla como efectiva:
si alguien se te pega detrás, no entres en el juego, aumenta tu propia distancia de seguridad, frena con suavidad si es necesario y deja pasar cuando puedas hacerlo con seguridad.
A veces, la mejor forma de evitar un accidente no es reaccionar más rápido, sino reaccionar mejor.
@inteligenciavial1 ¿Qué hacer si un vehículo se te PEGA mucho por DETRÁS ? #seguridadvial #carnetdeconducir🚘💨 #distanciasegura #dgt ♬ sonido original – Inteligencia Vial