Salud Pública eleva a ‘alto’ el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias y advierte: “Es inusual para esta época”

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha dado la voz de alarma. El organismo ha procedido a elevar el riesgo por radiación ultravioleta (UV) a nivel ‘Alto’, una calificación que la propia institución describe como “inusual para esta época del año”.
Ante esta situación, la Consejería de Sanidad ha reactivado el Plan de Actuaciones Preventivas para minimizar los efectos de esta exposición en la población.
Desde Salud Pública recuerdan que Canarias es, de forma recurrente, la región de España con los índices más elevados de radiación UV durante todo el año, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El peligro de los días nublados
Una de las advertencias más críticas de Sanidad se centra en la falsa sensación de seguridad durante las jornadas con nubosidad. Salud Pública indica que, aunque esté nublado y la sensación de calor sea menor, los rayos solares se filtran igualmente.
El daño solar es acumulativo y la exposición excesiva en la infancia multiplica el riesgo de padecer cáncer de piel en el futuro.
La sobreexposición a esta radiación no visible puede derivar en patologías graves como el melanoma, el carcinoma basocelular y el espinocelular, además de problemas oculares y la reactivación de virus como el herpes labial debido a la inmunodepresión que provoca.
Recomendaciones ante la radiación ultravioleta en Canarias
Para combatir este nivel de riesgo ‘alto’, las autoridades sanitarias instan a cumplir las siguientes medidas:
- Horas críticas: Permanecer en la sombra especialmente entre las 11.00 y las 17.00 horas.
- Protección activa: Usar diariamente fotoprotección solar (SPF 30 o más), recordando que estos productos tienen caducidad.
- Menores: No exponer nunca a menores de seis meses directamente al sol, ya que su piel no permite el uso de cremas.
- Prendas y accesorios: Utilizar sombreros de ala ancha que cubran cara, orejas y cuello, ropa de manga larga y gafas de sol homologadas que bloqueen rayos UVA y UVB.
Salud Pública concluye que protegerse del sol es una responsabilidad anual en el Archipiélago, independientemente de la estación, dado que la radiación UV es una forma de energía emitida por el sol que está presente de forma constante en nuestro espectro.