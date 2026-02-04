Ascenso de temperaturas y un giro en el viento: la Aemet confirma el cambio del tiempo hoy en Canarias

Canarias encara una jornada de transición meteorológica marcada por la inestabilidad en los cielos y un ascenso térmico que se hará notar especialmente en las zonas altas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el archipiélago registrará hoy un predominio de intervalos nubosos, combinando nubes bajas a primeras horas con la entrada de nubes altas durante la tarde.
El dato más relevante de la jornada es el incremento de las temperaturas en las medianías y las cumbres de las islas. Mientras que en las zonas costeras los termómetros se mantendrán con pocos cambios o ligeros ascensos, el interior experimentará un ambiente más cálido.
En las capitales de provincia, Las Palmas de Gran Canaria alcanzará una máxima de 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el mercurio subirá hasta los 21 grados. La mínima más baja del archipiélago se localizará en Valverde (El Hierro), donde los termómetros podrían caer hasta los 11 grados.
Previsión detallada por islas
La situación meteorológica presenta matices importantes según la geografía insular:
- Tenerife: Se esperan intervalos de nubes bajas al amanecer, dando paso a nubes altas durante el resto del día. El viento del oeste soplará flojo, aunque tenderá a intensificarse por la tarde, especialmente en las cumbres.
- En La Palma, La Gomera y El Hierro, la nubosidad alta será la protagonista durante las horas centrales del día. Se espera un aumento de la intensidad del viento del oeste en las zonas altas.
- Gran Canaria: El interior de la isla notará el ascenso de las máximas. El viento será flojo de componente oeste, con rachas ocasionalmente fuertes en las vertientes sureste y noroeste al finalizar el día.
- Lanzarote y Fuerteventura: Predominio de intervalos nubosos en el norte y oeste. Las máximas subirán de forma más acusada en el noreste de Lanzarote y en el este de Fuerteventura, alcanzando los 22 grados en Arrecife y Puerto del Rosario.
Precaución por el mar
Las condiciones marítimas requieren especial atención. En las aguas de Canarias se prevén vientos de componente norte o noroeste con fuerza 3 a 5. La situación se complica con la presencia de mar de fondo del noroeste, que dejará olas de entre 3 y 5 metros de altura, lo que genera condiciones de marejadilla a marejada en gran parte del litoral.
Este escenario meteorológico refuerza la tendencia de un invierno suave en las costas, pero con variaciones significativas en la altitud, donde el viento y el cambio de masa de aire dictarán el ritmo de la jornada.