“¿Muyayo?”, “¿Sois africanos?”: un popular tiktoker extremeño arrasa al resumir los tópicos que los canarios están hartos de escuchar

El creador de contenido Raúl Otero (rauloteroc) ha publicado este martes un vídeo en el que ironiza sobre los tópicos que escuchan los canarios cada vez que dicen fuera del Archipiélago de dónde son, una escena que se ha viralizado en apenas cuatro horas entre usuarios que aseguran haber vivido conversaciones similares.
Otero, que cuenta con más de 244.000 seguidores en Instagram y más de 500.000 en TikTok, recrea en tono humorístico algunas de las frases más repetidas que, según muestra en la pieza, suelen escuchar los isleños cuando hablan con personas de la Península.
Entre ellas, menciona expresiones como “muyayo”, preguntas como si “te has puesto las cholas”, comentarios como “sois prácticamente africanos” o referencias gastronómicas del tipo “chos, unas papitas con mojo”.
También alude a ideas preconcebidas como que “estar en una isla pequeña me agobiaría”, a menciones al artista Quevedo —“me encanta, y si Quevedo es de Canarias…”— o a la confusión geográfica reflejada en frases como “yo estuve con mi padre de pequeño en la isla de Las Palmas de Gran Canaria”.
“He vivido esta conversación tanto que tenía que hacerlo”
El propio autor señala en la descripción del vídeo: “Soy de Badajoz pero he vivido esta conversación tanto que tenía que hacerlo”.
La publicación ha generado decenas de comentarios de usuarios que se identifican con la situación planteada. “Como canario que soy te digo: Pero TAL CUAL”, escribe uno de ellos, mientras que otro asegura: “Soy canario y puedo decir que has cubierto un abanico casi completo de las tonterías que solemos oír”.
Otros mensajes añaden ejemplos habituales en este tipo de conversaciones, como la pregunta “¿conoces a un canario que se llama Alberto, de Tenerife?” o bromas sobre la puntualidad. “Literalmente lo vivimos así”, resume otro usuario.