Ni de papas ni de cebolla: la tortilla más canaria se hace con dos productos icónicos de las Islas

En el eterno debate gastronómico sobre cómo debe ser la tortilla perfecta, las redes sociales parecen haber encontrado una nueva alternativa en el Archipiélago. No importa si lleva cebolla o si el huevo debe estar más o menos cuajado; ahora, la receta la marcan dos ingredientes que cualquier canario reconocería con los ojos cerrados. La ‘tortilla más canaria‘, hecha a base de chorizo de Teror y Munchitos, se ha convertido en el último fenómeno viral en TikTok.
La receta, compartida por la cuenta oficial de Chorizo Terorero, ya acumula más de 146.000 reproducciones. La propuesta sigue la estela de famosos retos culinarios que se han hecho virales a nivel mundial, como la tortilla de Doritos o las recetas de tortilla de patatas de bolsa tipo Lay’s que han popularizado incluso chefs de prestigio por su rapidez y sabor.
Sin embargo, en esta versión isleña, no hay rastro de productos de fuera: el protagonismo es para el embutido más famoso de la Villa Mariana y el snack de papa por excelencia de las Islas.
El proceso es tan sencillo como efectivo: se trituran los Munchitos en su propia bolsa y se añaden a siete huevos batidos junto a un Chorizo de Teror (o medio, según la intensidad deseada).
Tras pasar por la sartén, el resultado es una tortilla de sabor intenso que ha despertado reacciones en redes sociales. “Ño, qué rico tiene que estar eso” o “Te faltó el Clipper de fresa” son algunos de los comentarios de una audiencia que ya planea poner a prueba este “híbrido” gastronómico.
@chorizoterorero Vamos a innovar con el sabor de nuestros chorizos 😏🔥 hemos experimentado con @munchitos_felicidad y esta receta nos ha quedado ¡INCREÍBLE! #ChorizoTeroreo #ChorizoDeTeror #SaborCanario #GastronomiaLocal #AutenticoSabor ♬ sonido original – ChorizoTerorero
Dos productos icónicos de Canarias
Para entender por qué esta mezcla ha calado tanto, hay que mirar el peso histórico de sus ingredientes:
- Chorizo de Teror: Es el rey de los embutidos canarios. Su pasta blanda y untable, fruto de una elaboración artesanal con pimentón, ajo y vino blanco, lo diferencia de cualquier otro chorizo. Empresas familiares como Chorizo Terorero han logrado que un producto nacido en las medianías de Gran Canaria sea hoy un básico en la cesta de la compra de todo el Archipiélago.
- Munchitos: Fabricados por Aperitivos Snack en Gran Canaria desde hace décadas, estos chips de papa ondulados son un fenómeno sociológico. Son, posiblemente, el producto que más añoran los canarios cuando salen de las Islas. Su textura extremadamente crujiente y su punto de sal único los convierten en el sustituto perfecto de la papa tradicional o de los clásicos Doritos en esta receta viral.