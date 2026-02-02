Trapaseros rompe el silencio tras la polémica final de murgas del Carnaval de Santa Cruz: “Los invitados colaboraron gratuitamente”

La resaca de la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 sigue marcada por el debate. Tras alzarse con el primer premio de Interpretación por segundo año consecutivo, la murga realejera Trapaseros ha salido al paso de las críticas que cuestionan su propuesta escénica.
En declaraciones concedidas a Cope Canarias, el letrista del grupo, Yeray Faraudo ‘Farra’, ha defendido la legitimidad de un espectáculo que muchos han comparado con el descanso de la Super Bowl y que contó con la presencia de figuras como Rosana, Mel Ömana, Los Sabandeños o el vocalista de Efecto Pasillo.
“Ninguno de los artistas ha cobrado un solo euro”
Una de las críticas más feroces tras la final apuntaba al posible coste de contratar a artistas de primer nivel para un concurso amateur. Sin embargo, ‘Farra’ ha sido tajante en los micrófonos de ‘Herrera en COPE Canarias’: “Ninguno de los artistas invitados por Trapaseros a la final ha cobrado un solo euro”.
Según explicó el letrista, las estrellas colaboraron de forma totalmente altruista y la murga únicamente se hizo cargo de los gastos logísticos, como pasajes y estancia. “Han colaborado con nosotros gratuitamente”, sentenció, desmintiendo así los rumores sobre un presupuesto inalcanzable para otros grupos.
Respeto a los puristas y fidelidad a las bases
Trapaseros, que venció a Bambones por un margen estrechísimo de centésimas, entiende que su apuesta rompe con los cánones más conservadores del género. “Entendemos que existan voces más tradicionales que opinen eso”, reconoció Faraudo en Cope Canarias, aunque recordó que su propuesta se ajusta estrictamente a la legalidad de las bases del concurso.
“Hemos intentado apretarlas, ajustarlas lo máximo posible y dar a la gente un espectáculo tras un curro de seis meses”, afirmó el letrista, señalando a Javi Lemus y Ragüel Chávez como los cerebros creativos detrás de esta evolución del estilo murguero.
El ‘estilo Trapasero’ no se toca
El letrista quiso calmar a los sectores más alarmistas asegurando que la esencia de la murga no corre peligro, pero advirtió que no piensan dar un paso atrás en su forma de entender el certamen: “Lo que está claro es que el estilo de Trapaseros va a seguir intacto, piense lo que piense y diga lo que diga”, concluyó Faraudo.