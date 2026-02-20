Guía del Viernes de Piñata del Carnaval de Santa Cruz: recorrido del Coso Infantil, y horarios y artistas de los bailes para no perderte nada

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife entra en su recta final con el esperado Viernes de Piñata.
Tras el Entierro de la Sardina, la capital tinerfeña se prepara para recibir a miles de personas en una jornada que combina la ilusión de los más pequeños con el ritmo de las grandes orquestas.
Para que no te pierdas ningún detalle, te ofrecemos esta guía completa con todos los actos, horarios y escenarios confirmados.
El Coso Infantil: horario y recorrido
El primer gran evento del fin de semana de Piñata será el Coso Infantil, que arrancará a las 18:00 horas. Este desfile es la gran cita de la cantera del Carnaval, donde los grupos infantiles toman el protagonismo absoluto.
- Salida: Calles Numancia y Méndez Núñez.
- Recorrido: Discurrirá por la calle de El Pilar hasta desembocar en Villalba Hervás.
- Protagonistas: El desfile contará con la presencia de Micaela Díaz, Reina Infantil, su corte de honor, las murgas premiadas, y las comparsas Tropicana Infantil y Joroperos Infantil.
Debido al evento, el Ayuntamiento ha previsto cortes de tráfico puntuales en el centro de la ciudad, por lo que se recomienda el uso de transporte público para acceder a la capital.
Horarios de todos los bailes nocturnos
A partir de la medianoche, Santa Cruz se transformará en una gran pista de baile. La oferta musical se divide en tres escenarios principales para cubrir todos los gustos:
1. Plaza de la Candelaria (Escenario Dormitorum)
- 18:00 a 22:00: Actuaciones de agrupaciones musicales.
- 00:00 a 02:00: Orquesta Acapulco.
- 02:15 a 04:15: The Boys Machine.
- 04:15 a 05:00: DJ Drez.
2. Plaza del Príncipe
- 00:00 a 02:00: Clave de Son.
- 02:00 a 04:00: Orquesta Corinto.
- 04:00 a cierre: DJ invitado para cerrar la noche.
3. Avenida Francisco La Roche
- 00:00 a 05:00: Formato FARRA, destinado al público más joven con ritmos urbanos y DJs de referencia.
Un fin de semana multitudinario
Esta guía del Viernes de Piñata es solo el comienzo de un fin de semana que culminará con el Carnaval de Día este sábado 21 de febrero (desde las 12:00 horas).
La masiva afluencia de turistas y locales confirma que el espíritu de la fiesta sigue intacto tras la despedida de la sardina.