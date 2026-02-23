El Cabildo de Tenerife ha dado un paso decisivo para paliar uno de los problemas más graves que afectan a la ciudadanía: la falta de hogares a precios asequibles. La corporación insular ha impulsado la construcción de 27 viviendas públicas en Los Realejos, un proyecto que cuenta con una inversión global de 6.227.536,31 euros. Esta partida presupuestaria no solo cubre la ejecución de la obra, sino también la redacción del proyecto y la dirección facultativa.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, visitó recientemente el solar ubicado en la zona de Los Barros, donde ya han comenzado los trabajos previos. Durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, se destacó que esta actuación es un “compromiso firme” para dar respuesta a la principal preocupación de los tinerfeños.
Un impulso necesario para el Norte de Tenerife
Lope Afonso subrayó que este nuevo equipamiento ofrecerá soluciones habitacionales directas a muchas familias de la comarca norteña. Según el vicepresidente, la voluntad del Cabildo es “seguir avanzando para paliar los problemas de acceso a la vivienda en Tenerife“, manteniendo una presencia activa en cada municipio para apoyar estas infraestructuras esenciales.
Por su parte, el alcalde Adolfo González mostró su satisfacción por el inicio de los movimientos de tierra. El Ayuntamiento de Los Realejos cedió recientemente esta parcela municipal para facilitar el convenio entre el Cabildo y el ICAVI. “Vamos todos a una para dar respuesta a una de las problemáticas más importantes de esta localidad: la dotación de vivienda pública”, afirmó el regidor realejero.
Inversión millonaria en vivienda de alquiler asequible
Esta obra en Los Realejos no es un hecho aislado. La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, explicó que la actuación forma parte de un ambicioso convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Este acuerdo supone una inversión que supera los 59 millones de euros destinados íntegramente a la construcción de vivienda pública de alquiler asequible en diversos puntos de la geografía insular.
El proyecto de Los Barros se posiciona así como una pieza clave en la estrategia de expansión habitacional del Norte. Con los trabajos previos ya en marcha, los vecinos que necesitan estos recursos ven más cerca la materialización de un derecho fundamental que, en los últimos años, se ha visto dificultado por el incremento de los precios en el mercado privado.
La construcción de estas 27 unidades en Los Realejos marca un giro radical en la gestión de suelo público, convirtiendo parcelas municipales en hogares reales para las familias que más lo necesitan en Tenerife.